大家樂變補習社？學童晚市霸位做功課遭公審　網民見食物：算數啦

大家樂變補習社？有荔景街坊發文表示，晚飯時段到大家樂用餐時，發現多張餐枱被學生霸佔來做功課，現場還有成人在旁輔導。食客不滿學生將食肆當補習社，遂拍下照片公審到網上。



有網民批評霸佔餐廳座位行為，認為影響其他食客；但另有人留意相中人有購買店內食物，認為尚可理解，「我認為有幫襯就算數啦」，並估計對方或有苦衷，「屋企夠大又有書房，使鬼嚟大家樂做功課溫書咩」。



有荔景街坊不滿晚飯時段到大家樂用餐時，見到多張餐枱被學童霸佔做功課，於是拍照放到網上公審。（「facebook＠新•大家樂討論區」圖片）

學童晚市霸佔大家樂餐枱做功課 街坊拍照公審

該女街坊在facebook群組「新•大家樂討論區」貼相公審，指於晚飯時段到荔景大家樂用餐，發現多張餐枱被學童霸佔以便做功課，不滿表示「幾張枱做了補習社，服嗎？」相中可見，至少有3名穿著校服的小學生，霸佔店內至少2張餐枱，桌上擺放不少課本，亦有成人在旁輔導。不過其中1張枱可見擺放大家樂的外賣盒和飲品杯，相信他們並非完全「無幫襯」地佔用店內座位。

有網民批評相關行為影響堂食客人；但有人留意餐枱上擺有大家樂的外賣盒和飲品杯，認為「有幫襯就算數啦」。（資料圖片，非涉事分店）

網民斥影響其他食客 建議向店舖經理反映

帖文引來部分網民批評，認為在店內霸位做功課會影響其他光顧的食客，「好多香港人都係方便自己」、「只要面皮夠厚」、「日間（就）被長者兵團霸佔」、「找經理處理」、「我記得好多年前我哋細個都試過咁樣，但係嗰時有經理出嚟同我哋講『呢到係做生意㗎』，暗示叫我哋快啲走唔好霸住啲枱，我哋亦都好合作即刻走，唔知宜家快餐店啲經理會唔會咁樣做」。

有頭髮邊個想做癩痢？ 網民勸諒解：有幫襯就算數

另有留言覺得「有頭髮邊個想做癩痢」，勸喻他人多加體諒，「我認為有幫襯就算數啦」、「屋企夠大又有書房，使鬼嚟大家樂做功課溫書咩」、「其實可以理解，屋企有時太窄唔舒服！圖書館、自修室又太悶！又唔可以講嘢又唔可以食嘢，好辛苦」、「人哋餐廳做少咗生意都未出聲，你服又點，唔服又點？」。

（facebook「新•大家樂討論區」）