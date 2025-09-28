阿伯大鬧大家樂影片瘋傳！爆粗斥： 我不買啊！　職員神招KO獲讚

在大家樂「發爛渣」？本港網絡瘋傳1段「阿伯大鬧大家樂」影片，指有阿伯於葵芳新都會廣場大家樂分店暴怒斥責收銀職員，又與食客對罵，不斷爆粗，阻礙其他排隊顧客，「乜X嘢啫，而家我係玩你唔得啊？」、「我唔買啊！」、「實剷上大家樂，我驚乜X嘢啫！」。影片最後經理展現出「超高EQ」應對，最終阿伯「收火」重新下單光顧。



影片引來網民熱議，批評阿伯離譜，「真係不X知所謂」、「啲廢老最鍾意去啲連鎖店嗰度搞事，恰人唔會還擊」。也有大批網民讚經理做得好，「經理真係好高EQ」。



本港網絡瘋傳1段「阿伯大鬧大家樂」影片。（Threads@king_of_tamer）

「顧客永遠是對的？」本港YouTube、Threads近日瘋傳1段影片，指有阿伯在葵芳新都會廣場大家樂分店爆粗責罵職員，並與食客對罵，阻礙其他排隊食客。

阿伯大鬧大家樂職員：我係玩你唔得啊？

影片長約1分鐘，影片見到，該阿伯站在收銀櫃枱位置，櫃枱內有1名女職員及1名經理，而阿伯對着女職員怒罵，「乜X嘢啫，而家我係玩你唔得啊？」。有食客看不過眼，大聲指摘「後面有人㗎，阻住人啊知唔知啊」，阿伯反駁「阻咩嘢人啊？佢咁X惡我就係要XX佢，你行X開啦你」，更聲言「我唔買啊！我唔買啊得唔得啊？」，現場傳出女聲說「咁你咪唔買囉」。

阿伯怒罵職員，又與食客對罵。（Threads@king_of_tamer）

阻礙後面排隊顧客。（Threads@king_of_tamer）

爆粗與食客對罵

畫面一轉，阿伯仍激動責罵食客，「你走就走啦，X家富貴，你喺度玩我啊？我俾人X完我緊係㷫㗎啦，XXX」。有人揶揄要「報警」，阿伯回應「報警？唔使報警，佢無呃我錢」，又揚言「實剷上大家樂，我驚乜X嘢啫」。

經理超高EQ應對KO

影片最後，經理表示「感應唔到啊，你張卡」，阿伯則表示取消下單重新再買，經理平心靜氣幫忙，阿伯「收火」，現場氣氛緩和。

影片最後，經理「超高EQ」應對令阿伯「收火」。（Threads@king_of_tamer）

網民批阿伯離譜 讚職員做得好

網民看過影片議論紛紛，有人批評阿伯離譜，「真係不X知所謂」、「啲廢老最鍾意去啲連鎖店嗰度搞事，恰人唔會還擊」、「量佢都唔敢喺九記同澳牛咁樣」、「食個大家樂都咁勞嘈」、「又話唔買，最終又買，黐線」。

亦有大批網民讚經理做得好，「經理真係好高EQ」、「喺香港做服務業需要極高EQ」。不過也有網民應為不宜「跟車太貼」，「無前無後，一定係呢位老人家錯？」。

