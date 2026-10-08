富泰邨女童拎啤酒│父母領綜援擁迪士尼金卡常旅行　網民:好過中產

屯門富泰邨11歲女童拿着兩大袋共24罐啤酒，啤酒每罐500毫升，即共重約12公斤，連同背上書包，女童在行人路上吃力行走，卻被同行38歲繼父罵「廢人」，事件引起全城關注。新界北總區虐兒案件調查組人員調查後，於10月7日下午在屯門區拘捕該名女童的38歲繼父及32歲母親，2人涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」。



據了解，女童母親透露一家五口主要依靠18,000元綜援金及前夫2,000元贍養費維生，2名分別9歲及11歲的女兒為她與前夫所生，自己與現任丈夫已再婚3年。而女童繼父和母親於被捕前接受無綫電視節目《東張西望》訪問，強烈否認虐兒，其間講述他們如何「疼愛」女兒，包括「一年去幾次旅行」、「損壞就換新手機」、「到主題樂園遊玩」等，母親明言「因為我哋攞綜援，已經用晒所有錢都要同佢哋去玩，去滿足佢哋」。



節目播出後，有網民找到涉事母親社交平台，發現她們還擁有「迪士尼金卡」、購買近600元昂貴蛋糕慶祝生日，以及享用貴價下午茶等，質疑公帑未被妥善運用，「生活仲好過班中產」、「所以做香港打工仔真係慘」、「望到咁真係會心理唔平衡」。



屯門富泰邨1名身穿校服女童，揹着破爛書包，雙手各持一大袋啤酒辛苦行走，而相信是父親的男子一度冷眼旁觀，引起全城關注。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

屯門富泰邨1名身穿校服女童，揹着破爛書包，雙手各持一大袋啤酒辛苦行走，而相信是父親的男子一度冷眼旁觀，引起全城關注。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

屯門富泰邨1名身穿校服女童，揹着破爛書包，雙手各持一大袋啤酒辛苦行走，而相信是父親的男子一度冷眼旁觀，引起全城關注。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

屯門富泰邨女童拎啤酒惹關注！父母上《東張》否認虐兒 指花光綜援滿足女兒：每年去幾次旅行

事緣女童繼父與母親被捕前，在《東張西望》訪問中極力否認虐兒，強調對女兒呵護備至，甚至盡力滿足所求，例如今年7月暑假帶女兒到北京旅行，其間女兒遺失手機，繼父便給女兒買了1部新手機；每個月花2,000多元讓女兒「SEN（特殊教育需要）上堂」，更打算帶女兒到海洋公園「哈囉喂」遊玩。母親更透露，他們「每年有幾次去旅行去玩」，明言「因為我哋攞綜援，已經用晒所有錢都要同佢哋去玩，去滿足佢哋（女兒）」。

女童繼父與母親被捕前，在《東張西望》訪問中極力否認虐兒。（《東張西望》節目畫面截圖）

被揭生活奢華買$600蛋糕、迪士尼金卡

《東張西望》節目播出後，這一家五口綜援戶的使費引起網民嘩然，有網民找到涉事母親社交平台，發現他們還擁有香港迪士尼樂園「奇妙處處通」金卡，根據香港迪士尼官網資料，該張金卡成人會籍年費2,748元，3至11歲小童年費2,058元。而該對夫婦亦購買了近600元蛋糕為女兒慶祝生日、享用貴價下午茶，並購買了大批男團MIRROR周邊商品，認為他們雖領取綜援，但生活水平豪華，質疑綜援公帑是否被濫用，感嘆「說來慚愧，交咗稅咁多年，我都未去過迪士尼，更莫講年卡，亦都未擁有過價值600大元嘅生日蛋糕，原來我咁努力工作交嘅稅，係用嚟『成人之美』」。

購買近600元蛋糕為女兒慶祝生日。（網上圖片）

網民發現涉事夫婦擁有香港迪士尼樂園「奇妙處處通」金卡，根據香港迪士尼官網資料，該張金卡成人會籍年費2,748元，3至11歲小童年費2,058元。（網上圖片）

享用貴價下午茶。（網上圖片）

網民質疑領綜援卻豪華生活：仲好過班中產

不少網民都質疑這一家五口生活使費是否過多：

「生活仲好過班中產。」



「青島500ml，4罐要$25，仲話一日飲十幾罐，每日淨係買酒都成百蚊，夠一個窮X打工仔成日開支」



「唉，所以做香港打工仔真係慘，大部份打工仔打咁耐工都冇咁好享受，然後納稅畀佢哋享受」



「望到咁真係會心理唔平衡，呢個世界公平咩？」



不過也有網民認為綜援戶各有苦衷，亦可能另有親友接濟，不應以偏概全，「可能其他方面慳慳埋埋，希望小朋友開心啫」、「唔係爛賭吸毒就算」、「家家有本難念的經」。