加拿大升學│生涯規劃教育　加國高中設科目助學生尋職業目標

文：鄧景康校長

為人父母者，除了希望子女能夠健康成長外，怎會不關心他們的將來呢？近年在香港教育局著力在高中推行「生涯規劃教育及升學就業輔導」，強調它是「一項持續和終身的過程，還可以協助學生達成人生不同階段的目標」，主軸以升學和就業兩個面向進發，而負責這門「生涯規劃教育」的，是升學及就業輔導的教師。



近年香港教育強調生涯規劃教育，希望學生可以提早考慮自己未來的職業發展。（資料圖片／梁鵬威攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

部份家長或許心有疑問：「在考試的大前題下，學校真的可以啟發孩子規劃生涯嗎？」要回答這個問題，不妨將視野先移離香港，放眼國際。

加拿大確實有一門學科名為「Designing Your Future」，是高中課程其中一門選修科，成科以來為人津津樂道，學生、家長、老師均認為有助學生規劃自己的未來。要達到這個效果，我認為主因有三。

加拿大高中科目「Designing Your Future」大受當地老師、家長及學生歡迎。（GettyImages）

第一，課程正規、有系統。與單純是班主任課、其他活動時數拼湊而成的「生涯規劃」不同，Designing Your Future 發展得十分成熟，在110小時課時當中，學生透過課程的學習目標，包括就自己的性格、興趣及能力等方面決定未來的職業目標、建立適時的個人檔案以及呈現個人自我管理的能力習慣。課程設計也是環環相扣，顧名思義，由於希望未來容許學生自己規劃，所以這門學科的評核以報告、專題研習等形式為主，而有別於其他科目需要有考卷的考試，希望學生從資料搜集、考察，以及認識加拿大的各個行業領域等過程中，多些了解自己，尤其是強、弱之處，從而清晰屬於自己未來的路向。

第二，教育氛圍。要令學生學懂規劃自己未來，系統化的課程固然是重要一環，但這作為十一年級修讀的課程，在此之前又如何能令學生建立這個能力呢？這就歸功於加拿大的教育氛圍了。要知道「選科」的本質屬「必須」，惟選甚麼科目就存有很大的彈性。學生從第九年級起，就開始選擇自己認為合適的科目就讀，學校當然亦會就不同學科的資訊，與學生自身的興趣及能力等作一些分析及給予意見，在互動的過程間，日漸培養起學生為自己作決定的習慣，而非只是口號式的體現。

Designing Your Future成功為不少學生找到未來的就業路向。（GettyImages）

有一位學生曾經和我分享，過往其實不太了解自己對讀些甚麼有興趣，但就在Designing Your Future緊密的課程中，知道自己原來想成為物理治療師，而他就能夠在高中時選修生物、科學等學科，真正為未來做好準備。據我觀察，普遍修畢此科的同學們，對自己的未來也有一定想法，不再是「迷途羔羊」。可見，Designing Your Future不只是個學科，而是一種抉擇的習慣。

第三，家長適當的「放手」。觀察過去多年學生參與 Designing Your Future 的經驗告訴我，其實家長也有他們的角色：一邊引導子女們思考，例如教他們辨別「獨立思考」和「自我中心」的分別，另一邊亦要相信學校及子女本身，放手讓他們接觸屬於自己的未來。

人生是由一連串選擇組成，生涯可以規劃嗎？自己的未來可以設計嗎？或許在加拿大，莘莘學子會各自找到不同的答案。

鄧景康校長

作者簡介：

鄧景康校長持有教育碩士，香港及加拿大安大略省教師認證。加拿大私立學校Canaan Global Academy校長，學校獲加拿大專業註冊及認可（Accredited）。30年來致力培育學生在情緒精神、社交、學術等全人發展。



facebook專頁：迦南美地 鄧景康Abraham Tang

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）