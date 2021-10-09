加拿大升學｜擺脫填鴨教育　加國校長：讀書為了解方向負人生責任

文：鄧景康校長

今屆DSE考試剛剛完結，公開試遇上疫情，令不少香港考生倍感煎熬。回顧香港乃至亞洲地區的教育制度，普遍都很依賴公開試，說得上是個大家信任的劃一標準。透過高度一致的教育及考核模式，以確保群體的教育質量。高度一致化的考核模式，亦同樣造就促進學校及家長催谷學生滿足考試的要求，便是俗稱的「填鴨式教育」。填鴨式教育需要高穩定性的考核模式及既定課程，在有限的彈性空間下，按年灌輸循序漸進將課程內容傳遞給學生，期望每位學生達到達到相同的學習結果。因此，因應學生的學習風格、程度、速度或個別差異而給予的調適相當有限。



遠在地球另一邊的加拿大，又會否如香港一樣有填鴨式教育呢？（GettyImages）

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雖然家長及學校都依賴考試客觀地量度學生學習的效能，但其實大家心裏明白考試無法完全及公平反映學生的在學科上的所知、所學，更遑論是學習及各項廿一世紀需求的共通能力（Generic Skills）。基於兩三小時的考試，根本不足以反映學生的真正能力和知識。近年的教改各科加入校本評核的部分。然而，社會卻又質疑校本評核的客觀性，對教師的「專業」或主觀意見有保留，最終還是重返舊地，以高度一致化的考核模式，即「填鴨式教育」作標準。

在香港，學生對「操卷」都不會陌生。為滿足單一考試的要求，課內校外學生都非常注重單一的操練，以致其他技能、更深層表達及認知則未能顧及。可惜，學生將來面對世界的挑戰，講求的是能力而不是分數。分數極其量只是一支開啟離開社會大門的鑰匙，不少學生只憑著這度鑰匙，進不屬於自己的領域。

加拿大教育講求課程具彈性及多元化、適合學生個別差異，以學生利益為大前提，這是加拿大教育制度以致整個國家的核心價值，以追求平等及公平。不論性格、種族、文化，學生都能在教育體系下得到最大利益。在這概念主導下，加拿大的教育制度及課程規劃均因著以人為本的概念來設計，所以填鴨式教育難以出現。除非家長學生仍自為填鴨！加拿大的學校讓學生從各種選科和學分中自由組合，配合自己的學習能力進度風格，從而規劃自己的未來，讓潛能與興趣結合，在各方面都能找到自己的出路。

鄧景康校長認為，加拿大教育以人為本，填鴨式教育難以出現。（GettyImages）

有香港學生初到加拿大覺得課程「太淺」，直接略過了反覆討論的過程，就一股勁地機械式填寫答案，無法理解教育的重要目標，就是學生的參與及多角度思考。也有學生來到加拿大，專門選一些自己較強的科目以獲取成功感，但就忽略了在香港時未能發揮的潛能，停留在comfort zone而看不到學習本身的好處。

前往加拿大讀書前，家長要讓子女清楚知道自己有學習自主權，以他們的利益為本。目光所及的，並非短期取利益，入名牌大學、讀神科，而是長遠的人生規劃。如果子女只為滿足父母的期望，這是沒有負起自己人生的責任，也不會獲得滿足感。

人生要了解自己的方向、興趣，負起學習的責任，面對成敗得失，這都是重要的人生課，也是填鴨式教育無法取得的真諦。

鄧景康校長

作者簡介：

鄧景康校長持有教育碩士，香港及加拿大安大略省教師認證。加拿大私立學校Canaan Global Academy校長，學校獲加拿大專業註冊及認可（Accredited）。30年來致力培育學生在情緒精神、社交、學術等全人發展。



facebook專頁：迦南美地 鄧景康Abraham Tang

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）