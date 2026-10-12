北角爸爸帶領2兒亂過馬路上學！司機嘆遲早被撞　網民：害死細路

返工返學趕時間，不代表可以亂過馬路。Facebook群組「車cam L（香港群組）」日前流傳1段影片，長約5秒，顯示今年10月6日接近早上8時，1輛私家車沿北角百福道擬轉入健康中街時，初時並無異樣，但當前方私家車轉彎後，車Cam拍到1名男子手持書包，並拉著放有另一個書包的買餸車，而2名身穿校服的男童則尾隨，3人站在馬路中間，相信正在趕返學，竟從「黃格仔」旁違規前往對面行人路，一度與駛至的車輛距離極近，場面驚險。幸司機及時減速並未發生碰撞，其後私家車如常轉彎下斜往七姊妹道方向駛去。



1輛私家車沿北角百福道擬轉入健康中街時，當時並無異樣，前方私家車同樣轉彎。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主慨嘆「呢位慈父已經唔係第一次咁樣同仔過馬路，遲早一鑊」，影片引來許多網民討論，不少都怒斥涉事父親危害兒童安全：

「害死細路」



「企定定等車撞」



「其身不正，教壞細路」



「有冇搞錯，點教仔㗎？咁嘅父親都有！」



車Cam拍到1名男子手持書包，並拉著放有另一個書包的買餸車，而2名身穿校服的男童則尾隨，3人從「黃格仔」旁違規前往對面行人路，一度與駛至的車輛距離極近。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

現場不遠處設有交通燈的行人過路處。根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第39條，行人在距離交通燈控制的過路處15米範圍內，必須使用該過路處橫過馬路，不得在範圍內擅自橫過；違者無合理辯解可被判處罰款2,000港元。

現場不遠處設有設交通燈的行人過路處。（Google街景截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）