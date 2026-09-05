佐敦道黑衣男疑送外賣！棄天橋玩命衝多線過馬路　影片曝光惹眾怒

一時「貪方便」亂過馬路，隨時累己累人！本港有女子近日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載1段影片，長約40秒，可見現場是佐敦道和連翔道交界燈位，屬於車來車往的繁忙路段，路面不設行人路，但上方則有行人天橋。影片相信是拍攝於傍晚時分，只見1名黑衣男子手持一袋物品，在路面冒險走出馬路，先在佐敦道往擎天半島方向橫跨3條行車線，繼而站在綠化帶石壆草地上，視察有否車輛經過。



其間1輛的士駛經現場時「U-Turn」 （U形轉彎），與黑衣男距離極近，但黑衣男似無懼色，走出對面佐敦道往港鐵柯士甸站方向，打斜橫越4條行車線，見到其他車輛因紅燈而停車，於是便快步行走，走到另一個石壆時，其他車輛按照燈號行車，黑衣男等到無車時再走，繼續沿佐敦道往港鐵柯士甸站方向步行，影片結束前都沒有重返行人路。網民直斥黑衣男玩命，亦有人懷疑他是趕往送外賣，怒轟一旦出事既危害自身安全，亦害慘司機，狠批「累人累物」。



黑衣男子手持一袋物件，當眾捨棄使用行人天橋，「貼地」走出馬路，先在佐敦道往擎天半島方向，橫跨3條行車線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男站在綠化帶石壆草地上，視察有否車輛經過，其間一輛的士駛經「U-Turn」，和黑衣男距離極近。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

目擊者一邊拍片，一邊連聲驚呼，「黐X線」、「crazy（黐線）」，同時留言批評「咁黐線，明明上面就係行人天橋」，影片引來許多網民討論，直斥黑衣男玩命：

「快人一步，理想達到」

「識玩，命可以唔要，但唔可以浪費一分鐘」

「條友好癲」

「排咗行人快證」

「佢憑實力喺路面行，做乜要行天橋」



黑衣男毫無懼色，走出對面佐敦道往港鐵柯士甸站方向，打斜橫越4條行車線，見到其他車輛因紅燈而停車，於是快步行走。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男毫無懼色，走出對面佐敦道往港鐵柯士甸站方向，打斜橫越4條行車線，見到其他車輛因紅燈而停車，於是快步行走。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雖然有網民質疑樓主為何拍攝，認為此舉無聊，但更多人支持樓主：

「竟然有人撐條友咁橫過馬路，隨時害死司機」

「害死駕駛者，撞到佢都有罪」

「唔好害司機啦」



黑衣男毫無懼色，走出對面佐敦道往港鐵柯士甸站方向，打斜橫越4條行車線，見到其他車輛因紅燈而停車，於是快步行走。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男毫無懼色，走出對面佐敦道往港鐵柯士甸站方向，打斜橫越4條行車線，見到其他車輛因紅燈而停車，於是快步行走。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民懷疑黑衣男可能趕往送外賣：

「趕住送外賣，可能驚遲到被人罰錢」

「你的外賣員被車撞倒，請重新下單」

「送外賣，趕時間」



走到另一個石壆時，其他車輛按照燈號行車，黑衣男等到無車時再走。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣男等到無車時再走，繼續沿佐敦道往港鐵柯士甸站方向步行，影片結束前都沒有重返行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據《道路交通（交通管制）規例》規定，在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，若無合理辯解違反規例者，可被判處罰款2,000元。

走到另一個石壆時，其他車輛按照燈號行車，黑衣男等到無車時再走。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）