斧山道阿婆攝車罅橫過馬路！無視響號險被車撞　司機斥：唔好害人

許多人「貪方便」亂過馬路，甚至「攝車罅」，隨時釀成意外！Facebook「車cam L（香港群組）」日前流傳一段「車Cam」，長約26秒，顯示今年9月19日晚上7時許，有車輛沿黃大仙斧山道往瓊山苑方向行駛，途經東九龍普通科門診診所對開時，因燈號轉紅和前方私家車停車。



當「車Cam」車輛準備停下之際，已經見到一名阿婆走出馬路，繼而從「車Cam」車輛和前車之間「攝車罅」橫過馬路。司機立即按喇叭響號示意，阿婆聞聲稍微停步，但隨即繼續橫過馬路，司機立即連響數下，原來鄰線有車駛經險撞阿婆，最終人車無事，阿婆順利走到對面行人路。



片中男子爆粗怒罵「X你老X，你真係，提X咗你，你唔好害人啦，X街」，相信他是「車Cam」車輛司機。樓主同時明言「請珍惜生命，請認領返自己嘅屋企人，可能好快或7日後先返屋企，同一時間幾個人都爆粗鬧爆佢」。

當「車Cam」車輛準備停下之際，已經見到一名阿婆走出馬路。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片引來許多人留言，一起批評片中阿婆橫過馬路行為：

「唔好害司機」



「命賤係咁樣過馬路」



「X得好！正一X街，出事就話司機唔啱」



「點解橫過馬路唔睇來車方向先，唔識橫過馬路就唔好橫過啦」



阿婆從「車Cam」車輛和前車之間「攝車罅」橫過馬路，司機立即按喇叭響號示意，阿婆聞聲稍微停步。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據影片和Google地圖，現場不遠處設有交通燈，行人可以按照燈號前往對面行人路；另外，對面行人路亦掛有「請勿在此橫過馬路」的指示牌。

阿婆隨即繼續橫過馬路，司機立即連響數下。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，一經定罪，最高可罰2,000元：

1. 身處斑馬綫控制區內，卻不在斑馬綫上；



2. 身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；



3. 身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部分15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道；或



4. 違反穿著制服的警務人員、穿著制服的交通督導員或學校交通安全隊員的指示



原來鄰線有車駛經險撞阿婆，最終人車無事。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

阿婆順利走到對面行人路，相信「車Cam」車輛司機怒罵「X你老X，你真係，提X咗你，你唔好害人啦，X街」。（Facebook「車cam L（香港群組）」影片截圖）

（Facebook「車cam L（香港群組）」）