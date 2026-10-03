有片｜沙田女子推BB車衝紅燈過馬路　網民斥離譜：行得幾理直氣壯

為免發生意外，行人必須遵守交通燈指示橫過馬路！有司機在網上駕駛群組分享「車Cam（行車記錄）」片段，指日前駛至沙田富豪花園時，遇到推著嬰兒車的女子無視行人過路處紅色燈號橫過馬路，引來網民狠斥女子行為離譜，「過遲一陣會執輸？」、「呢啲有必要呠吓佢先知錯」。



沙田有推嬰兒車的女子衝紅燈過馬路，被司機貼片公審。（「fb＠馬路的事討論區」影片截圖）

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，在交通燈控制過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何人無合理辯解而違反條例，可被罰款港幣2,000元。



沙田女子手推嬰兒車 衝紅燈過馬路

該司機於周二（9月29日）在facebook群組「馬路的事討論區」上傳長約17秒影片，顯示他當時沿沙田大涌橋路行駛，準備左轉入富豪花園，其時行人過路處明顯亮起紅燈，但1名推嬰兒車的女子竟然無視紅燈橫過馬路，樓主不滿對方懶理同行小孩的安全，遂貼片公審。

樓主當時沿沙田大涌橋路行駛。（「fb＠馬路的事討論區」影片截圖）

當他準備左轉入富豪花園，直擊1名推嬰兒車的女子無視紅燈橫過馬路。（「fb＠馬路的事討論區」影片截圖）

女子無視駛至車輛 堅持衝燈過馬路

片段可見，該女子推著嬰兒車過馬路時，先是望向其右方，未知是否「睇錯方向」，樓主駕車駛至見狀立刻停下。女子之後回過頭來，發現樓主座駕先是錯愕一下，但未有選擇退回行人島，然後徑直往前方離去；而尾隨女子的另一名女士，在確認樓主停車後，同樣跟隨對方並急步衝紅燈過馬路。

推嬰兒車女子過馬路時先是望向其右方，未知是否「睇錯方向」。（「fb＠馬路的事討論區」影片截圖）

女子回過頭來發現樓主座駕先是錯愕一下，但未有選擇退回行人島，然後徑直往前方離去。（「fb＠馬路的事討論區」影片截圖）

女子回過頭發現樓主先是錯愕一下，未有選擇退回行人島，然後徑直往前方離去。（「fb＠馬路的事討論區」影片截圖）

尾隨女子另一名女士確認樓主停車後，同樣跟隨對方並急步衝紅燈過馬路。 （「fb＠馬路的事討論區」影片截圖）

尾隨女子另一名女士確認樓主停車後，同樣跟隨對方並急步衝紅燈過馬路。（「fb＠馬路的事討論區」影片截圖）

網民狠斥離譜：行得幾理直氣壯

許多網民紛紛批評片中女子亂過馬路行為：

「紅公仔照過」



「不知所謂」



「望都唔望，話知你呀」



「過遲一陣會執輸？」



「呢個燈位八成時間無車，等綠公仔耐過彌敦道，但不是衝燈借口」



「呢啲傻X大安旨意亂過馬路，真係唔驚遇到醉駕X」



呢啲有必要呠吓佢先知錯 網民意見

另有人留意到，女子後方1名女士竟然跟隨對方步伐衝燈過馬路，因此批評「後面個行人仲急步」、「個女人跟住（嗰）吓先好嘢」，認為幸好樓主能及時停車，「至少你肯停」、「差啲係你出事呀」。

行人未遵從交通燈指示過馬路 可被罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》第33(4)(a)條、第33(6)條及第61(2)條規定，當紅色燈號在穩定燈光亮着時，即為向行人指示其不得在有關過路處橫過，或開始橫過車路；在交通燈控制的過路處，行人必須遵從交通燈指示，任何人無合理辯解而違反條例，可被罰款港幣2,000元。

（facebook＠馬路的事討論區）