荃灣大叔「目不斜視」直過馬路險被撞！司機急減速嘲：阿叔勁呀！

「過馬路、要小心」，這是小朋友都知道的道理，但成年人卻未必理會！Facebook群組「車cam L（香港群組）」今年9月22日流傳1段相信是「車Cam」拍攝的影片，可見有車輛沿荃灣街市街往川龍街方向行駛，當即將駛至十字路口時，有1名大叔「目不斜視」地橫過馬路，完全沒有望向車輛方向，而車輛行駛時要快速減慢，險些波及大叔，但他仍繼續「目中無車」，面不改容過馬路。



有車輛沿荃灣街市街往川龍街方向行駛，即將駛至兩街交界時，當即將駛至十字路口時，險波及正在過馬路大叔。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

發片者出言嘲諷指「大叔勁呀」，而許多網民則認為大叔行為魯莽，過馬路如同在玩命，紛紛留言指：

「無計，𠵱家啲人係咁」



「大叔可能到𠵱家都唔知」



「呢啲X街抱住你咪撞X我嘅心態」



大叔過馬路時，完全沒有望向車輛方向。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有人留意到現場沒有交通燈或其他過路設施，屬於行人輔助線，地面寫有望左和望右的字眼，提醒途人望向車輛行駛方向，影片更拍到其實大叔一早橫過馬路，認為司機理應讓途人：

「人哋行晒出嚟，唔順氣撞埋去，犯法啫」



「人哋早過你，你撞埋去係咪代表你失明？」



「不嬲都係車讓人㗎啦，唔受得呢啲氣就唔好揸車」



大叔過馬路時完全沒有望向駛至的車輛。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雖然根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，行人只有在「斑馬線」才享有絕對法定優先權；至於普通行人輔助線主要提醒行人注意來車，雖然行人並無享有如同斑馬線般的法定絕對先行權，但司機在任何情況下理應禮讓行人。另外，行人在過路時若因疏忽或妄顧後果而危及其本人或他人的安全，或在交通管制區域內未依規則過路，均屬違法，一經定罪最高可處第1級罰款港幣2,000元。運輸署在《道路使用者守則》亦明確指引，地面漆有「望左」或「望右」字樣的過路處或安全島，旨在提醒行人停車觀察路況並讓車輛先行，行人切勿誤以為踏出馬路便享有優先權。

車輛迅速減速，以免波及大叔。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條，任何人在道路上駕駛汽車時，沒有給予道路及其他使用者應有的注意，或沒有作出合理及謹慎駕駛者應有的考慮，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款5,000元及監禁6個月；不小心駕駛亦屬違例駕駛記分制度下的表列罪行，定罪後會被記5分，法庭亦可酌情取消駕駛資格。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）