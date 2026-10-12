觀塘連鎖超市$26份肥牛「肥膏多過肉」　網民嘲真精選：唔肥唔選

買肥牛變買肥膏？有網民在社交平台群組貼相分享，指在觀塘某連鎖超市發現1份售約26元的肥牛，但裏頭肥膏比例佔多，只有極少量紅肉，惹來網民調侃「我淨係見到肥，見唔到牛」、「肉檔抌出嚟嗰啲，仲多肉過佢」，認為用作起鑊或是不錯選擇，「拎少少用，唔使落油」、「買嚟起鑊煎牛扒」。



有網民在觀塘連鎖超市發現一份26元肥牛，但肥牛「膏多過肉」，明顯和理想中肥瘦相間的外觀有所出入。（示意圖／資料圖片）

連鎖超市$26份精選肥牛 肥膏佔多僅少量紅肉

該網民在facebook群組上傳1張照片，又揶揄稱「今日喺觀塘見到正宗肥牛」。相中可見，某連鎖超市貨架上擺放多份肥牛，最頂層一份包裝標籤為特級美國精選肥牛，標價26.1元，不過裏頭大部分都是雪白的脂肪，只有極少量紅肉，明顯「膏多過肉」，商戶將其標示為肥牛則惹來網民熱議。

貨架頂層一份標籤為特級美國精選肥牛售26.1元，但裏頭大部分為雪白脂肪，只有極少量紅肉。（facebook圖片）

網民形容：肥多過牛

不少人留言嘲諷，「真精選，唔肥唔選」、「明明係脂肪」、「我淨係見到肥，見唔到牛」、「呢啲叫牛肥，唔係肥牛」、「奶白色肥牛，可遇不可求」。

肉檔抌出嚟嗰啲，仲多肉過佢 網民意見

有網民建議，購買後可當作牛油起鑊煎牛扒。（示意圖／資料圖片）

商戶明碼實價！ 網民認為夠老實

但有意見覺得商戶已標明價錢，消費者可自行選擇購買與否，「明碼實價呢個價錢，你又睇到裏面係點，反而我覺得係公道」、「咁都好過鋪3塊靚喺面，而底嗰啲先係咁」，認為價錢不算貴，或可考慮用作起鑊，「叫牛油算啦」、「開鑊底一流」、「拎少少用，唔使落油」、「26.1元OK啦，買嚟起鑊煎牛扒」。

（facebook群組）