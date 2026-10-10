Taylor Swift婚後豪宅築圍欄惹議　鄰居嘲諷：她說不定明年就搬走

美國流行天后Taylor Swift與NFL球星Travis Kelce結婚後的一舉一動都是外界關注焦點，兩人日前才剛沉浸在婚後甜蜜之中，沒想到近期卻因為俄亥俄州（Ohio）克里夫蘭的湖畔豪宅改建計畫，意外槓上當地鄰居，甚至直接鬧上建築審查委員會，成為夫妻倆婚後少見的鄰里風波。



根據外媒《TMZ》取得的審查委員會會議紀錄顯示，Taylor Swift與Travis Kelce為了保障私隱，計畫在豪宅周圍築起一座高達6英尺（約183厘米）的黑色鋁製圍籬，並預計在周邊大量種植樹木。為了避開地下的老舊污水管線，團隊還特別將圍籬位置向內縮了約61厘米。

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然而這項改建計畫並未獲得鄰居們的祝福，老舊管線的隱憂更成為眾矢之的。其中一位鄰居博爾頓（Katherine Bolton）就在會議上開炮，指出改建計畫中的樹木距離老舊管線實在太近，深怕未來會引發維修甚至結構危機。

她甚至在現場大酸：

這位申請人說不定明年就把房子賣掉、搬走，再去買另一間房了！

字裡行間滿是對這對巨星夫妻的不滿，顯然相當不看好Taylor Swift會在此長久定居。

除了管線隱憂，當地的「生態問題」也意外成了發難理由。有居民提出警告，指出該區域常有野生鹿隻出沒，擔心圍籬頂端的設計太過銳利，可能導致鹿隻跳躍時不幸受傷甚至被刺中，要求施工單位必須把周圍生態環境一併納入考量。

事實上，Taylor Swift與Travis Kelce近期的生活行程可說是行程滿檔。兩人今年7月才剛在紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）完成世紀婚禮，而目前Travis Kelce也正全力投入NFL賽季，陪伴堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）開季搶下4連勝的亮眼成績。

儘管Taylor Swift日前才透過作品向克里夫蘭熱情示愛，但隨著圍籬與植栽工程意外引爆鄰里爭吵，顯然這位超級天后的進駐，並未讓所有當地居民都心甘情願地掏出好感度。

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