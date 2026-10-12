昆明路面大面積崩塌狂吞15車　有司機驚見坑變大急踩油門死裏逃生

大陸雲南省昆明市西山區一處道路10月11日下午突大面積塌陷，路面不斷下沉、碎裂，形成巨大凹坑，15輛車隨著坍塌路面墜落，甚至有白色轎車翻覆，周邊樹木及電桿也跟著倒入坑中。所幸截至目前，現場搜救未發現人員傷亡，周邊居民已緊急疏散安置。



15車翻覆墜坑、居民緊急撤離

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綜合陸媒報導，昆明市西山區交通運輸局11日晚間發布通報指出，當天下午4時20分左右，西山區碧雞街道車家壁至營盤山道路K1+200處突然發生塌方，造成路旁停放的12輛汽車，以及3輛行駛中的車輛受困，當中停放車輛均無駕駛或乘客。

事故發生後，相關部門迅速趕赴現場展開救援，並進行道路搶修及事故調查。官方表示，截至通報發布時，現場搜救未發現人員傷亡，周邊居民也已轉移至安全區域妥善安置。有附近居民透露，部分住戶已被安排入住酒店，等待後續處置。

有車主發現凹坑擴大 急駛離躲過一劫

從現場影片可見，道路塌陷時，路面逐漸下沉形成凹坑，且塌陷範圍持續擴大，周圍樹木隨之下沉、傾倒，坑洞周邊路面不斷碎裂掉落，多輛汽車也跟著坍塌的路面滾落。有車主發現凹坑不斷擴大，趕緊將車輛駛離，驚險躲過一劫。

目擊者表示，事發時不僅路面塌陷，還有樹木及電桿掉入下方，情況相當驚險。由於塌陷範圍持續擴大，附近居民立即呼喊家人及周邊民眾撤離，避免有人靠近危險區域。

事故發生後，塌陷區域周邊已實施交通管制，部分道路完全封閉，現場也同步採取停電措施。至於道路為何突然大規模塌陷，西山區交通運輸局表示，目前仍在調查原因，相關部門正全力推進現場救援與道路修復工作。

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