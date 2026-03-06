山東液化氣站爆炸火球沖天　目擊者嚇瘋：以為中東飛彈打偏炸過來

大陸山東省濟寧市4日晚間發生液化氣站大爆炸，現場火球沖天、濃煙滾滾，並引發多次連環燃爆，火勢迅速向四周蔓延，波及周邊多家店舖及停放車輛，影響範圍超過半條街。由於正值中東戰亂期間，有目擊者形容街道宛如戰場，一度誤以為是飛彈襲擊。官方通報指出，此次事故無人員遇難，起火原因仍待進一步調查。



爆炸現場火光沖天：

+ 4

事發當晚，劇烈爆炸伴隨巨響和火球，現場火光沖天，濃煙遮蔽視線，並發生多次燃爆。大批民眾在爆炸發生後彎腰躲避，倉皇逃離現場。爆炸後大火迅速向四周蔓延，周邊包括販售牛肉、羊肉等多家店舖都遭受波及，陸續發生連環爆炸。

由於現場情況極為混亂，多輛停靠在旁邊的轎車無人敢移動，最終被炸到受損。整起事故影響範圍超過半條街，波及上百公尺。有目擊者表示，第一時間還以為是中東戰火有飛彈打偏炸過來，形容街道宛如戰場。警消獲報後，派出多輛消防車到場，持續灑水救火。

事後官方通報，這起爆炸事故沒有人員遇難，但起火原因還需要進一步釐清。綜合陸媒訊息，爆炸發生後隔天，周邊多棟建築已被圍起來，並覆蓋綠色帆布。在距離爆炸地點幾十公尺外，仍能看到被爆炸噴飛的物品散落地面，顯示爆炸威力相當驚人。

【延伸閱讀】恐怖！內地頑童「點鞭炮扔進坑渠」 好奇低頭看慘被炸飛近3米高（點擊放大瀏覽）

+ 13

延伸閲讀：

影音／除夕夜惡火狂燒！彰化工廠成火海 延燒民宅嚇壞居民

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】