港男免費送組合床！需上門「自己拆」　網民質疑：搵人清垃圾？

免費送出組合床「咁筍」？有荃灣街坊在社交平台群組發文，表示因為弄傷腰骨，無法使用家中組合床，因此決定免費送出，但表明有意接收者需要上門自行拆除，惹來網民質疑樓主根本是想找免費義工，以便清走不要的傢俬，「有返咁上下歷史都敢話免費送人，搵笨X」、「想搵人免費幫你拆床，唔使用呢啲免費送出嘅方法嘅」，又揶揄「條腰骨唔會好返？」、「真係抵你住私樓，呢啲數都俾你諗到」。



有港男因腰傷決定免費送出組合床，但要求有意者需上門自行拆除，被網民質疑「搵人笨」。（「fb＠人棄我取斷捨離FREE（可買，賣，換，送）」圖片）

腰傷港男免費送出組合床 有意者需上門「自己拆」

有住在荃灣愉景新城的街坊在facebook群組「人棄我取/斷捨離/FREE（可買，賣，換，送）」發帖，指多年前特意訂造1組多功能的組合床，但近日因為弄傷腰骨，睡覺時若然要「擒高擒低」難免對他造成不便。有見及此，樓主決定換床，而目前的組合床則打算免費送出，但表明有意者需要自行上門兼且「識得自己拆」，方能將床帶走。

多功能組合床充滿年代感 估計使用多年

相中可見，樓主打算免費送出的多功能組合床充滿年代感，採用統一木系材質與色調，上層為睡床，並裝有安全護欄；下層左方設有抽拉式書桌，配有滑軌，不需使用時可以收起節省空間、中間有雙門櫃可用作存放物品、最右側設有階梯，以便返回上層睡床休息。

多功能組合床分為2層，上層為睡床；下層設有抽拉式書桌以及雙門櫃，提供收納空間。（「fb＠人棄我取斷捨離FREE（可買，賣，換，送）」圖片）

網民質疑樓主另有所圖：搵免費咕哩

許多網民都質疑樓主另有企圖，藉由送床之名尋找「免費義工」清走不要的傢俬，並批評樓主為人「庹縮」，「想搵人免費幫你拆床，唔使用呢啲免費送出嘅方法嘅，直接講話你腰骨唔好，希望有好心人幫手」：

「有返咁上下歷史都敢話免費送人，搵笨X」



「又想搵免費勞工」



「肯要嗰個係水魚」



「我就唔信你買新床，無得加錢拆埋舊床啦」



「畀唔起錢人哋搬走，自己又唔X識拆」



唔想畀錢拆又唔想俾錢搬走，果然好橋 網民嘲諷

組合床拆除難再安裝 網民：畀錢專業人士拆走啦

有留言認為相中組合床一旦拆除，將難以重新安裝，「畀錢專業人士拆走啦，呢啲床唔係師傅根本拆到都裝唔返」、「拆咗就好難安得返，即係叫人免費搬走」、「到時人哋整親骨！」，故有人瘋狂揶揄樓主，「條腰骨唔會好返？」、「好返再瞓，唔好送畀人咁大方啦」、「真係抵你住私樓，呢啲數都畀你諗到」、「現在淘寶乜都有，仲要係床，你唔好玩啦」、「你要畀返錢人拆，$1,500up」。

（facebook「人棄我取/斷捨離/FREE（可買，賣，換，送）」）