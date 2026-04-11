免費「拜神雞」疑被轉售$17　網民：真係乜X嘢人都有　原帖主澄清

清明時節許多孝子賢孫帶同雞鴨等祭品拜祭先人，但剩下大量食物未必吃得完。有網民早前在惜食群組免費分享1隻「拜神雞」，可到旺角領取，但有人發現另一群組內隨後出現疑似「同一隻雞」被人以17元的價格出售，引來免費領取後轉售拜神雞的質疑。網民無奈指「香港真係乜X嘢人都有」，而免費轉贈拜神雞的事主則回應指對方是「借圖搞事」。



有網民早前免費轉贈1隻「拜神雞」。（fb群組「珍惜食物」（香港、九龍、新界區）」）

同一隻雞疑被人轉售$17

不過，群組內有網民發現，同一隻「拜神雞」之後竟出現在另一個二手買賣及換物群組內，有「賣家」在群組用相同圖片發帖，表示「雞$17，快交收優先上水」。網民笑言「我客觀覺得人free一隻雞出嚟，跟住佢17蚊賣返出嚟囉，除非唔係」。

有人發現疑似同一隻拜神雞被人以17元的價格在二手買賣平台出售。（fb群組「珍惜食物」（香港、九龍、新界區）」）

有人發現疑似同一隻拜神雞被人以17元的價格在二手買賣平台出售。（fb群組「珍惜食物」（香港、九龍、新界區）」）

網民揭是「飛機友」 原帖主指「借圖搞事」

不少人痛批轉售免費品的行為，「隻雞直情一模一樣」、「好kam」，更有人標籤免費贈雞的原帖主，提醒有人領取拜神雞轉賣。有網民認出該名「賣家」，指對方是二手交易群組的「飛機友」，即只是扮出售二手物品「呢個大話連篇飛機友，不斷轉換頭像，大家小心佢」。

免費贈雞的原帖主則回應帖文指，相信對方是「借圖搞事」未有領取其雞，「$17賣成隻雞，買嗰個都唔敢食」。

食宴中：食物陳列或留存的時間不得超過4小時

據食安中心的食物衛生守則，有潛在危害的即食食物，可在攝氏4度至60度環境下陳列或等候以待食用，但陳列或留存的時間不得超過4小時。由於致病菌一般不能在攝氏60度以上的食物繁殖，故有潛在危害的食物經過配製和煮熟後，如供熱食，食物溫度應保持在攝氏60度以上。

另外，已煮熟及冷卻的有潛在危害的食物，如需翻熱，應盡快煮熱至攝氏75度或以上。翻熱所需的時間通常不應超過2小時。而已翻熱的有潛在危害食物，不應再行冷卻及重新翻熱。

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