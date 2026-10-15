中港牌車車尾裝LED顯示屏　塞車播粗口字句　網民提醒涉非法改裝

雖然字句好笑，但似乎已違法！近日網上流傳1段影片，有中港牌車輛司機於車尾門板加裝LED顯示屏，播放語句提醒後車勿緊貼，當中夾雜粗口，引來後車司機注意，笑言塞車期間「俾你X足全程」。



有網民表示，該輛中港牌車似是運送屍體的黑箱車，估計「先人趕返鄉瞓，未入正式棺木」、「應該係運先人返國內/返港」。



雖然顯示屏為塞車苦悶帶來一點樂趣，但該車輛其實已涉非法改裝，網民擔憂「會影響其他駕駛者注意力」，直言「根據第374A章，香港車輛絕對不可以安裝這類燈，1823送佢去驗車」、「影低佢，用運輸署『有缺點車輛檢舉表格』檢舉佢，之後佢會被call去驗車」。



近日網上流傳1段影片，有中港牌車輛司機於車尾門板加裝LED顯示屏，播放語句提醒後車勿緊貼。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後車司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片笑說，「塞車跟住你，俾你X足全程！」。

中港牌車車尾裝LED顯示屏 塞車播粗口字句

影片見到，前方的中港牌車輛車尾門板加裝了LED顯示屏，播放着「別追那麼近」、「不然我急剎（煞）」、「加塞，佢老X」、「正臭X」字句。

後車司機發文發片笑說，「塞車跟住你，俾你X足全程！」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後車司機發文發片笑說，「塞車跟住你，俾你X足全程！」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民提醒涉非法改裝：讓別車司機難以專注駕駛

「運輸署有張表格㗎，叫做『有缺點車輛檢舉』，見到黑玻璃、條呔過闊突出沙板、亂咁裝啲燈落去、超光HID（氙氣燈）……都可以用呢張表格檢舉」



「有意讓別車司機難以專注駕駛路上情況，時間性長而不停變動發光字幕，使路上車輛突如其來意外及路上行人意外，分秒必爭影響司機判定力」



網民擔憂顯示屏「會影響其他駕駛者注意力」，呼籲向運輸署舉報。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

非法改裝車輛有什麼刑罰？

根據香港法例第374A章《道路交通(車輛構造及保養)規例》，所有車輛配件及照明設備必須符合指定安全標準，未經運輸署審批的改裝均屬違法。擅自加裝非原廠設計的LED顯示屏已涉非法改裝，可處第3級罰款及監禁6個月。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）