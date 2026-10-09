深水埗貨車尾板被阻！工人狂罵MINI Cooper司機　網民斥2車均違泊

工作期間被人阻礙，難免會感到暴躁，但切記要平心靜氣解決事件。Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳1段影片，長約53秒，可見現場是深水埗福華街、麥當勞對開馬路，根據Google地圖，現場是上午7時至凌晨零時不准泊車，但經常有許多貨車暫時泊在現場上落貨。片中可見1輛貨車泊在上址，而且降下尾板，相信正在卸貨，但後方卻停泊了1輛MINI Cooper私家車，車頭和貨車尾板距離極近，令工人難以搬貨。



片中1名壯漢不停指罵行人路上1名男子，由於影片是轉載，加上環境嘈雜，所以難以聽清壯漢說話內容，依稀聽到「阿叔」、「行開啦」、「X你老X」，但捱罵男子一直沒有上車開走，反而站在行人路上使用手機，甚至一度反駁。MINI Cooper副駕駛座坐着1名女乘客，片中可見有1名交通督導員正處理事件，而南亞裔男工一度走近壯漢苦笑，顯得無奈。



影片起首已見到有交通督導員正處理事件。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片引來許多網民討論，有人批評男工態度惡劣：

「私家位？」



「大家都係違泊，好聲好氣我都會走，X鬼就同佢鬥長命」



「香港有法例留位畀貨車落板？抄咪抄，如果係，我要佢抄埋架貨車，我先走」



男工怒罵男司機，私家車車上有女乘客。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不過更多人支持貨車司機：

「你點知貨車佬第1句係好聲好氣定係X晒鬼？」



「呢啲唔係叫泊車，呢啲X樣叫做求X其擺低㗎車」



「我知貨車佬唔係大晒，但有啲常識都唔會泊入去」



男司機指罵男工。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民聲稱認得出片中MINI Cooper私家車車牌，並上載其他照片，指出片中司機並非首次違泊阻路，今年9月7日私家車泊在石硤尾街市對開巴域街的巴士站：

「X街慣犯，泊巴士站阻住輪椅上落，無人性」



「呢個人好鍾意求其泊車呀！啱啱上個月被人投訴過1次」



「記低佢先，佢想紅，下次見到佢架車泊喺街，搵2架車前後夾實佢先，你識玩時人識玩」



男工繼續指罵男司機。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

在香港，違例泊車會被抄牌，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，已於2026年1月1日起由320元增至400元。

有網民認得出片中MINI Cooper私家車車牌，上載其他照片，指出片中司機並非首次違泊阻路，今年9月7日私家車泊在石硤尾街市對開巴域街的巴士站。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

現場是深水埗福華街、麥當勞對開馬路，根據Google地圖，現場是上午7時至凌晨0時不准泊車，但經常有許多貨車暫時泊在現場上落貨。（Google街景截圖）

阻擋貨車尾板釀成爭執的事件早前亦曾發生，Facebook群組「車cam L（香港群組）」今年9月28日有網民上載2段影片，顯示有搬屋公司的貨車，停在藍田麗港城一幢住宅大廈樓下搬屋期間，1輛掛有「P牌」的Tesla私家車疑在場違泊，部份車頭進入尾板範圍，雖然兩車沒有接觸，但完全阻擋了尾板，如果尾板強行升起，一定會令Tesla的泵把刮花或損毀，而當時私家車上無人，男工被迫報警。

最終Tesla司機接報到場把車後退，男工拍片時爆粗批評「我已經好X禮貌，你仲要直接踩X我個尾板，你真係好X嘢，你真係贏X晒，我個尾板任X你踩」、「攣X咗，我同你計數」、「未見過咁嘅人泊車」。由於Tesla私家車繼續後退，就會剷壆影響車胎，男工笑言「上壆啦你」，最後Tesla完成倒車後駛走。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）