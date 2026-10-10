沙田第一城外賣電單車被鎖！南亞裔司機報案　網民：報警都冇用

沙田老牌屋苑第一城的鎖車速度，一直被網民笑指「快過F1」，令到許多司機不敢違泊，甚至有外賣車手拒接上址訂單。Facebook群組「第一城居民心聲」今年9月30日流傳1張照片，顯示現場是第一城商場及街市建築群「置富第一城」對開，1輛電單車前輪被紅色鎖車架固定，現場有3名警員到場了解情況，並與1名南亞裔男子交談，相信該名南亞裔男子正是電單車司機。樓主表示圖中南亞鐵騎士送外賣，卻慘遭鎖車，因而報警求助。



樓主表示圖中南亞鐵騎士送外賣，卻慘遭鎖車，因而報警求助，3名警員到場了解情況。（Facebook群組「第一城居民心聲」圖片）

照片引來許多網民討論，估計鐵騎士不知道鎖車隊「威名」，所以違泊被鎖車：

「F1鎖車隊」



「無咗三分一人工」



「師兄新手？唔應該接第一城嘅單」



「講真，送個外賣啫，咁都鎖，都係搵餐飯食，慘」



「報警又如何？係咪報完之後唔使畀錢，免費幫佢解鎖呢？」



關先生於2021年1月起坐鎮第一城，因鎖車夠狼夠狠，被網民戲稱為「鎖車王」，但他己於2023年離開第一城。（資料圖片/香港01記者攝）

《香港01》過往報道過第一城鎖車隊，2023年5月，第一城當時有兩隊鎖車隊，即是兩間外判承辦商，每隊鎖車隊只有一個人，負責在屋苑巡邏、鎖車及做交通管控。而鎖車隊賴以為生的收入是320元鎖車費，每鎖一部車，外判鎖車承辦商可拆帳獲240元，其餘80元歸管理公司所有。

每隊鎖車隊只有一個人，每次執勤會駕車在屋苑來回巡邏。（資料圖片）

「鎖車王」關先生同年向《香港01》大爆第一城鎖車隊拆帳內幕及辛酸血淚史，鎖車鎖到神憎鬼厭，日日要帶「老竇老母」開工，情況並非其所願。關先生當時解釋，鎖車隊與屋苑管理公司簽訂的合約太過苛刻，鎖車隊無底薪、無假期、無勞工保險之餘，更要自己出車，付油錢及買車保，唯一收入就是鎖車費，萬一開工食白果，就要倒蝕油錢。鎖車隊為勢所逼只好有理無理「鎖咗先算」，全盛期單日鎖26部車，月入最高達5萬元。然而「殺戮」太多，導致水清無魚，收入大減，他認為管理公司支援不足兼拖後腿，唯有決定離開。

沙田第一城的鎖車隊可謂全港聞名。（資料圖片）

根據香港法例第374O章《道路交通（私家路上泊車）規例》第11條，私家路擁有人或獲授權人員，可在指定情況下鎖上或移走違規停泊於限制泊車區內的車輛，包括車輛無人看守、司機不知所終，或司機經要求後仍拒絕或未有移走車輛。

（Facebook群組「第一城居民心聲」）