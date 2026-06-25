港鐵女獨自搬雙人床褥！無包膠袋磨地　網民驚：點入閘？好污糟！

港鐵嚴格限制乘客的隨身行李大小，但不時見到有人把列車當貨車，而且貨物愈搬愈大。網上流傳2張照片，顯示1名身穿黑色連身裙、孭白色背囊的女子，獨自站在港鐵將軍澳綫往寶琳或康城方向月台，以一己之力扶起1張雙人床褥，毋須任何輔助工具，相信正等候上車。照片見到該床褥沒有包膠袋，直接放在地上，而旁邊乘客則視若無睹。



有女子在港鐵站內獨力搬運1張雙人床褥。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」

網民：膠都唔包，好污糟

相關照片在各個社交媒體瘋傳，許多網民笑言「1個女人可以搬到張床褥去搭地鐵，女人真係撐起半邊天」、「咁大張，莫非係八達通？」、「好佩服佢嘅毅力」、「咁樣拖法，張床褥都唔使瞓啦」、「錯重點：膠都唔包，好污糟」，亦有人質疑是否改圖。

有女子在港鐵站內獨力搬運1張雙人床褥。 （Facebook群組「車cam L（香港群組）」

港鐵：乘客攜帶大型行李須獲許可證

根據港鐵《香港鐵路附例》的運載行李條件，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區綫列車的乘客只可攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過170厘米、而任何一邊的長度均不超過130厘米的行李。

持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下攜帶1件長闊高相加的尺寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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以前民眾需要用擔挑搬運重物，甚至擔任挑夫謀生，隨着科技進步，擔挑日漸式微。但Facebook群組「香港人」近日轉載一段影片，長約4秒，可見有一名大媽在港鐵旺角站往中環月台，將擔挑放在左肩上，兩側懸掛多件物品。「女挑夫」見到列車即將駛至，連同擔挑在月台移動，相信正找尋適合的上車位置，令目擊者形容「癡線」。



大媽在港鐵旺角站往中環月台，將擔挑放在左肩上，兩側懸掛多件物品。（Facebook群組「香港人」影片截圖）

女挑夫見到列車即將駛至，連同擔挑在月台移動，相信正找尋適合的上車位置。（Facebook群組「香港人」影片截圖）

全文：港鐵旺角站驚見女挑夫！大媽擔挑孭貨 網民：呢啲係博物館先有