古代軍事｜黃巢所向披靡比唐軍強大為何終覆亡？佔領長安竟是敗著

在福建與浙江之間的深山裡，藏著一條古代進出福建的主要道路。如今的人們要到達這裡，必須先從福州坐火車前往一座叫做建陽的小城，從建陽乘坐汽車到達浦城，這是一座深藏在武夷山中的小城市。武夷山橫亙在江西省與福建省之間，自古以來將福建與其他省分隔絕開，如同一處巨大的桃花源。從浦城再坐車向浙江方向前行，在一個叫做達塢村的小村子下車，再步行前往一個叫做龍井的小村莊。這座村莊在半山腰，過了村子，就是前往仙霞嶺的古道。（以下內容節錄自《拿下全中國：仗該怎麼打，地該怎麼占？從秦到清，成就霸業統一全國的軍事戰略》。）



在中國漫長的歷史進程中，人們要想前往福建，只有兩條道路可以選擇：一條是從浙江進入福建，從杭州沿錢塘江（浙江）經過金華、衢州、江山，再翻越仙霞嶺，進入福建的浦城、建甌，進入閩江流域，這一條是主路。另一條是從江西翻越武夷山，從上饒地區進入福建的武夷山市，這一條路在後期發揮了更大的作用。兩條路距離並不遙遠，都位於如今福建省的西北角。

在仙霞嶺主道上，至今依然保存著古代的卵石路面，從福建翻山進入浙江後，在北側的山坡上，有一座現代人樹立的武士像，他就是黃巢。

王仙芝死後，餘部歸附黃巢，推黃巢為主，他自稱「沖天大將軍」，建立政權。（《黃巢起義軍入長安》，王緒陽，1959）

當年，黃巢就是借助仙霞嶺進入福建地區的。通過仙霞嶺後，他率軍進入了福建沿海，並鑿山開路，從福建進入廣東。在唐代，雖然海上交通已經發達，但從浙江到福建、廣東一帶，仍然屬於偏僻的邊疆區域，就像現代人看待四川、雲南、甘肅的山區一樣。

在黃巢之前，叛亂者一旦向邊疆逃竄，就意味著進入衰亡期，不再對中原王朝構成威脅。只有黃巢是個例外，當他消失在茫茫武夷山中時，皇帝一定鬆了口氣。沒想到隨後更強大的黃巢卻從廣東殺了回來，變得堅不可摧了。

乾符5年（西元878年），王仙芝死後，黃巢的境遇也危險起來。此刻，他盤踞在家鄉附近的沂州（現山東省臨沂），政府的軍隊正從四面八方趕來，試圖剿滅這支叛亂者的最後武裝。

黃巢決定跳出包圍圈，向東都洛陽所在的河南進軍。但唐王朝調撥部隊守住了洛陽和潼關，擊敗了黃巢。

這時的黃巢和唐王朝都已經到了崩潰的邊緣。從中央政府的角度看，軍事財政已經崩潰，政府再也拿不出更多的錢財來組織戰爭，只能聽任各個節度使和地方政府自己組織抵抗。中央政府臨近崩潰時，黃巢也已精疲力竭，無力打仗。到底誰能先緩過勁來組織最後的打擊？

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黃巢決定以退為進，他率軍南下，渡過了長江，向中國的邊緣地帶撤退。他進入了如今的江西，到達了饒州（現江西省上饒），上饒已經在武夷山的北端，屬於江西、浙江、福建的三角地帶。從上饒，他率軍進入了浙江，想劫掠紹興所在的太湖平原。這時，他遇到了此生一大對手——高駢。

在唐末，朱溫、李克用等人崛起之前，高駢是唐朝最強的戰將。他前往交趾對付過南詔，又擔任荊南節度使鎮守邊關。唐朝政府為了對付黃巢，將高駢調任鎮海節度使（治所在鎮江）。他不負眾望，擊敗了黃巢。

黃巢認知到，浙江仍然不夠偏遠，他需要到更遠的地方去休整，於是向南撤退，進入了武夷的茫茫大山之中，經過仙霞嶺到了閩江流域，在福州等地劫掠。高駢在黃巢身後緊追不捨，黃巢看到福建仍然不夠遙遠，繼續撤退，他沿海岸線前進，再經過福建與廣東邊界的山區，進入了廣東，並圍困了廣州。此時，他已經跳出了高駢的轄區。按照規矩，節度使出轄區是要經過批准的，高駢只好上報中央政府，請求越區打擊，但遭到了皇帝的拒絕。

在唐朝，廣州已經成了著名的大城市，也是面向東南亞的巨型海港。這裡雲集著眾多的海外商人，據說阿拉伯人、波斯人、猶太人等聚集了十幾萬，是中國少有的國際型城市。黃巢攻克廣州後，士兵將這座城市的財富劫掠殆盡，並殺死了所有能夠找到的外國人。

廣州的休養，讓黃巢獲得了足夠的財政支持。休養過後，他決定率軍北返。與之形成對比的是，唐朝政府並沒有得到足夠的休養，財力沒有恢復，士兵疲於奔命。

黃巢沒有考慮按照來時的路返回，因為這條路過於偏僻。在唐代，從廣州北返的通道除了福建之外，還有兩條：一條是翻越梅嶺進入贛江的通道；另一條是經過桂林和嚴關，進入湘江的通道。後一條路是龐勛所走的路，黃巢也選擇了這一條。湘江通道可以直達湖北和湖南，距離洛陽和長安這兩個政治中心更近，離黃巢最大的敵人高駢更遠。

黃巢從廣州沿珠江（西江）和灕江直上，攻克了桂州（桂林），順湘江直下，到達了潭州（現湖南省長沙），並北上攻克了荊州（見下頁圖）。就在一帆風順的黃巢自信滿滿繼續向兩京靠近時，第一次打擊來到了：他在進攻襄陽時，被唐軍擊敗，被迫南撤。

他收集了殘軍，撤往了鄂州（現湖北省武昌），並再次轉戰江西。到這時，他不得不再次面對敵人高駢。

幸運的是，此刻的高駢也陷入了唐王朝內部爭執之中。由於高駢抗巢有功，已經升任了天平、淮南、鎮海、西川、荊南、安南六鎮的行營兵馬都統，權力更大。但妒忌高駢的人也越來越多，他本人也更加防範其他將領與他分功。

黃巢利用高駢的心態，先是宣稱要投誠，騙取高駢將其他各路軍隊都遣返回去。威脅解除後，他再次出爾反爾，擊敗了高駢的大將張潾。隨著高駢與朝廷矛盾的激化，他乾脆自保一方，只要黃巢不入境，他也不再出兵攻擊。

高駢態度的改變，讓黃巢安全通過了他的轄區，渡過了淮河向北挺進。唐朝的主力軍隊主要由高駢領導，分布在江淮地區，一旦黃巢渡過了這個區域，在茫茫的北方，就很少有部隊能與之抗衡了。

黃巢的大軍橫掃了安徽、河南，攻克了東都。此刻，在長安的唐僖宗終於意識到，他的敵人比他還強大，於是匆忙間率領百官逃往了興元（漢中）。黃巢隨即攻克潼關，占領了長安，建立了大齊政權。然而，占領了長安的黃巢卻突然間陷入了兩難的境地。此前他以運動戰擊潰了唐朝，可一旦占領長安之後，卻立刻從運動戰變成了守城戰。

運動戰意味著可以透過劫掠來獲得給養，而保衛戰卻必須在固定的地盤上來解決糧草問題。另外，唐王朝雖然失去了首都，大部分的藩鎮對唐朝也並沒有太深的感情，但藩鎮們又感覺到，相較於草莽起家的黃巢，寧可接受唐王朝的領導。

黃巢控制了長安及其周邊，卻無法在更廣闊的範圍內建立統治。藩鎮在回過神之後，決定恢復一個孱弱的唐王朝。他們組織了一個大聯合，除了各個藩鎮兵馬之外，還請來了少數民族沙陀人的騎兵，共同對付黃巢。於是，運動戰專家黃巢突然間變得笨拙，不知所措，被唐朝軍隊圍困，最終失敗。他率軍逃離了關中，退回了河南，直到被圍困、擊斃。

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《拿下全中國：仗該怎麼打，地該怎麼占？從秦到清，成就霸業統一全國的軍事戰略》書本封面（大是文化授權使用）

書名：拿下全中國：仗該怎麼打，地該怎麼占？從秦到清，成就霸業統一全國的軍事戰略



作者：郭建龍



作者簡介：旅行者、獨立作家、社會觀察者，曾任《21世紀經濟報導》記者。輾轉於經濟、媒體、探險等各個領域。對於社會、財經和歷史皆很熟悉，視野廣闊，知識結構深厚，對中國社會觀察深刻，立志於寫出有深度的傳奇性現實題材小說。出版有《龍椅背後的財政祕辛》、《中央帝國的哲學統治密碼》（皆為大是文化出版），小說《告別香巴拉》，文化歷史遊記「亞洲三部曲」：《印度，漂浮的次大陸》、《三千佛塔煙雲下：東南亞五國文化紀行》、《騎車去元朝》，以及經濟類書籍。此外還有人物傳記《一以貫之》，商業傳記《勢在人為》，歷史遊記《穿越百年中東》，帝國密碼三部曲：《中央帝國的財政密碼》、《中央帝國的哲學密碼》、《中央帝國的軍事密碼》。



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