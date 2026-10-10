古代官員退休為何一定要告老還鄉？不是掛念鄉親父老　現實極殘酷

古代高官們在繁華的京城打拼大半輩子，住慣了高門大院、吃遍了山珍海味，為何一到退休年齡，卻多數選擇捨棄這一切，千里迢迢回到家鄉？



這背後並非單純的思鄉情結，而是充滿了身份轉變、經濟困境與政治高壓的殘酷現實。

古代官員告老還鄉，也是一種遠離政治風險的自我保護策略。（《朱元璋》劇照）

古代高官為何一定要告老還鄉？「3大原因」讓京城變成退休禁地

根據《搜狐網》歷史專欄指出，對於混到高位的官員來說，退休後要面臨身份轉變的適應、京城高物價壓力、必須遠離皇權避禍。

1. 身份轉變：退休官員地位不如從前

明代文獻《致仕錄》記載了無數官員的辛酸遭遇，一位退休的禮部侍郎回憶，當他卸下官職後首次參加宴會，竟被安排在末席，無人正眼相待。這種巨大落差，讓他與其在京城忍受前同僚和社會關係網的冷眼與變味，不如回到家鄉。

在老家，宗族、親戚、髮小等關係不會因退休而斷裂，反而因曾當過大官而更受尊敬。例如明代徽州方誌記載，有官員退休回鄉時，方圓百里鄉親敲鑼打鼓迎接，縣令親自帶隊，這種「在京城是眾多退休官員之一，在家鄉是傳奇人物」的待遇，也能維護退休官員的自尊心。

2. 生活壓力：京城高物價壓力、宅邸必須歸公

經濟壓力是推動高官必須離開京城的現實。儘管是高官出身，但退休後收入銳減，根本無法支撐京城的高額開銷。漢朝規定，俸祿兩千石以上的大官（郡守級別）致仕後，可領取原俸祿的 1／3 作為退休金。但能拿到這待遇的人極少，且這筆錢對積累了龐大家產的官員來說，只是「聊勝於無」。

古代京城物價高昂，南宋時期，臨安的米價比一般州縣高出3成，肉價高出近5成，銳減的退休金面對如此高昂的房租與生活費，日子難以為繼。

此外，明清時期制度的強制性。《大明會典》明確規定，官員在京城使用的宅邸必須歸公。這意味著官員在退休證一下，就必須立刻打包搬家，在這種情況下，不如回到家鄉。同樣的錢，甚至在京城可能只夠買個小院，但在老家，卻能蓋一座佔地五畝的大宅院。

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3. 政治高壓：遠離皇權中心才能避禍

古代官員告老還鄉，也是一種遠離政治風險的自我保護策略。

制度性驅逐

明清時期設有「鐵律」，官員退休後就不得再踏進皇城一步，這明確暗示了朝廷對退休官員的警惕與不信任。

安全考量

古代政治局勢多變，今天的掌權官員可能就是明日的階下囚。遠離政治中心，就能大幅降低被捲入政治鬥爭的風險，例如清代「南山集案」等文字獄案例中，許多牽連的都是仍留在京城或附近的退休官員。

宗族保護

回到家鄉，有強大的宗族勢力作為後盾，如果在京城遇上麻煩可能孤立無援，但在家鄉，整個宗族都會站出來保護這位昔日的大官。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：古代官員退休！為何寧可告老還鄉，也絕「不留在京城養老」？揭背後3殘酷原因，難怪沒人敢留下】