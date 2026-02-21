為何中國古代男人三妻四妾　正宮不反對還很支持？兩大原因曝光

古裝劇裡常出現一個男人有三妻四妾的景象，這種場面也讓不少人羨慕，不過，為什麼古代男人的妻子不反對？



根據《搜狐網》報導，有2大關鍵原因，其實反映當時的社會文化和婚姻制度。

為何古代男人納妾，正室不反對還很支持？兩大原因曝光：

古人納妾條件嚴格：不能太窮、太老

根據《搜狐網》報導，古代實行「一夫一妻多妾制」最早追溯至西周時期，丈夫可以取一位正妻，納多個妾室。不過，既然妾室會影響到正妻權益，為什麼不乾脆實行一夫一妻制就好？原因在於古代婚姻制度都不是當事人能隨便決定的，古代人結婚講求門當戶對，且非常聽信媒妁之言。

古代妾室也有分嚴格階級制度，例如貴妾、良妾、賤妾和侍妾等，其中，貴妾又稱「媵」，指家族女性在嫁人時所帶的陪她們嫁妾室；至於地位最低的妾視為婢妾和外室，她們就是名義上的「妾」，幾乎沒有權利可言。

古代男子納妾，還須滿足這些條件，首先，必須年滿40歲沒有子嗣，如果一名男子年滿40還想納妾，就可能會被處罰；第二，古代農業社會中，農地就是財富的象徵，如果財產不足，就不能納妾，根據歷史規定，需擁有「五分田」的男人才可納妾。

為何古代正妻都不反對丈夫納妾？2大原因揭秘

至於為何正妻都不反對丈夫納妾，和以下2大原因有關：

1、傳宗接代

古代女子最大的責任不外乎就是打點好家裡，再來就是為丈夫生兒育女，尤其古代重男輕女，因此，如果妻子長時間無法懷上兒子，丈夫有權休妻，這也是為什麼許多正妻才會支持丈夫納妾，因為可以協助她們穩固原生家庭和自己的地位。

2、維護自身地位

古代妾室也有嚴格階級制度，在普通家庭裡，正妻同常會安排家裡大小事務，而妾室不僅可以協助正妻分攤家務，讓家庭運作更穩固，對正妻來說不是一件壞事。

