城巴乘客開遮擋陽光　目擊者分享揀陰涼座位手機app　網民讚實用

撰文：謝茜嘉
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夏日熱辣辣，雖然巴士車廂內有冷氣，但搭車長時間被陽光照射也不太舒適。有城巴乘客於網上發文分享照片，她見到前座有乘客為了遮擋陽光，竟在車廂內打開雨傘放在窗邊，笑言看來要介紹能偵測實時太陽位置結合巴士路線、名為「見光死」的手機應用程式給對方，以便上車前揀選不被陽光暴曬的陰涼座位。

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有網民笑說該乘客的雨傘非防紫外線設計，開雨傘似乎也徒勞無功，「點解佢把遮都唔防曬」。不少網民對「見光死」程式大感新奇和實用，「原來有啲咁嘅app，今日先搭巴士俾太陽曬到出晒汗，隔籬又有人坐咗調唔到位」、「呢個app有用！即down，下次上巴士希望真係有用」。

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有城巴乘客於網上發文分享照片，她見到前座有乘客為了遮擋陽光，竟在車廂內打開雨傘放在窗邊。（Threads@maplecheng）
有網民留言分享在九巴車廂見到同一畫面，笑說「佢兩個一定係朋友」。（Threads@youcoolwind）

該城巴乘客於Threads發文發相，她前座有位乘客在車廂內打開了雨傘遮擋陽光，她笑言「係咪應該介紹呢個app畀佢」，截圖是1個名為「見光死」的手機應用程式。

城巴乘客開遮擋陽光　目擊者分享實用app

根據Apple Store應用程式下載頁面介紹，「見光死」支援九巴、城巴、嶼巴、綠色專線小巴、輕鐵接駁路線及渡輪，程式會偵測手機全球定位系統（GPS）位置、巴士方向及實時太陽位置，彩色車廂座位圖會顯示哪個區域有遮蔭，用家上車前可揀選陰涼座位，享受更涼快舒適的車程。

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樓主分享能偵測實時太陽位置結合巴士路線、名為「見光死」的手機應用程式，以便上車前揀選不被陽光暴曬的陰涼座位。（Threads@maplecheng）
開發者發文發片介紹「見光死」應用程式的用法，首先要輸入乘搭公共交通工具的路線。（Threads@johntang_fung）
程式會偵測手機全球定位系統（GPS）位置、巴士方向及實時太陽位置。（Threads@johntang_fung）
程式會顯示哪個區域有遮蔭。（Threads@johntang_fung）
彩色車廂座位圖會顯示哪個區域有遮蔭。（Threads@johntang_fung）

帖文引開發者現身：女性怕曬黑

帖文更引出應用程式開發者現身，講述開發初衷、訂立名稱的小巧思及如何增加程式的趣味性，「因為身邊嘅女性朋友都超怕曬黑（包括女朋友），好似吸血鬼咁見光死，所以我喺個APP度加咗小心思，記錄返搭巴士次數，可以儲經驗升Lv，成為唔同Lv嘅吸血鬼」。

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帖文更引出應用程式開發者現身，講述開發初衷、訂立名稱的小巧思及如何增加程式的趣味性。（Threads截圖）

網民大讚「見光死」程式實用

「竟然咁都有app」

「呢個app真係冇人知喎」

「呢個app正，即刻去dl（download，下載）」

「早上嘅太陽真係曬到連眼睛都擘唔開」

「而家先知有呢個app！平時每次揀嘅位都係食晒啲太陽」

Threads@maplecheng / Threads@johntang_fung

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