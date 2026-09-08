城巴乘客開遮擋陽光 目擊者分享揀陰涼座位手機app 網民讚實用
撰文：謝茜嘉
出版：更新：
夏日熱辣辣，雖然巴士車廂內有冷氣，但搭車長時間被陽光照射也不太舒適。有城巴乘客於網上發文分享照片，她見到前座有乘客為了遮擋陽光，竟在車廂內打開雨傘放在窗邊，笑言看來要介紹能偵測實時太陽位置結合巴士路線、名為「見光死」的手機應用程式給對方，以便上車前揀選不被陽光暴曬的陰涼座位。
有網民笑說該乘客的雨傘非防紫外線設計，開雨傘似乎也徒勞無功，「點解佢把遮都唔防曬」。不少網民對「見光死」程式大感新奇和實用，「原來有啲咁嘅app，今日先搭巴士俾太陽曬到出晒汗，隔籬又有人坐咗調唔到位」、「呢個app有用！即down，下次上巴士希望真係有用」。
該城巴乘客於Threads發文發相，她前座有位乘客在車廂內打開了雨傘遮擋陽光，她笑言「係咪應該介紹呢個app畀佢」，截圖是1個名為「見光死」的手機應用程式。
城巴乘客開遮擋陽光 目擊者分享實用app
根據Apple Store應用程式下載頁面介紹，「見光死」支援九巴、城巴、嶼巴、綠色專線小巴、輕鐵接駁路線及渡輪，程式會偵測手機全球定位系統（GPS）位置、巴士方向及實時太陽位置，彩色車廂座位圖會顯示哪個區域有遮蔭，用家上車前可揀選陰涼座位，享受更涼快舒適的車程。
帖文引開發者現身：女性怕曬黑
帖文更引出應用程式開發者現身，講述開發初衷、訂立名稱的小巧思及如何增加程式的趣味性，「因為身邊嘅女性朋友都超怕曬黑（包括女朋友），好似吸血鬼咁見光死，所以我喺個APP度加咗小心思，記錄返搭巴士次數，可以儲經驗升Lv，成為唔同Lv嘅吸血鬼」。
網民大讚「見光死」程式實用
「竟然咁都有app」
「呢個app真係冇人知喎」
「呢個app正，即刻去dl（download，下載）」
「早上嘅太陽真係曬到連眼睛都擘唔開」
「而家先知有呢個app！平時每次揀嘅位都係食晒啲太陽」