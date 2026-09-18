有片｜城巴女子站近車門開門被撞　喊痛稱麻痺要叫白車　乘客圍罵

乘搭巴士切勿站近車門邊！有城巴乘客於網上發文發片表示，有女乘客乘車期間站近車門邊，結果於屯門公路轉車站前1個站被打開的車門撞到，駛到汀九橋時突然吵鬧喊痛，聲稱半邊身體麻痺，要求召救護車，車長只好將車停在路邊處理事件。樓主無奈道，「去到西隧都唔得，阻住晒成車人返工」。



網民批評女乘客，「阻全車人返工實在好X差！」、「咁大個位都要企嗰度（車門邊），唔係碰瓷諗唔到第二樣嘢喎」、「睇唔到佢邊度麻喎，仲可以轉身鬧人，同繞手，隻手仲郁得，另1隻手又拎到電話，睇唔到佢有麻嘅情況囉，阻住晒」。



有城巴乘客於網上發文發片表示，有女乘客乘車期間站近車門邊，結果於屯門公路轉車站前1個站被打開的車門撞到，駛到汀九橋時突然吵鬧喊痛。（Threads@wahhhhh.c）

該城巴乘客於Threads發文發片不滿指，事發於屯門（置樂花園）開往銅鑼灣（摩頓台）的過海隧巴952P線，有女乘客「企咗喺巴士門隔籬，開門唔避開自然會撞到佢。事發喺屯公前1個站，喺屯公轉車站嗰時唔叫痛唔話要落車，喺汀九橋度嘈，要叫白車，話道門彈開咗佢半米遠，而家半邊身麻晒」。

喺汀九橋度嘈，要叫白車，話道門彈開咗佢半米遠，而家半邊身麻晒 目擊事件樓主

站近車門開門被撞 城巴女乘客大鬧車廂

樓主無奈道，「去到西隧都唔得，阻住晒成車人返工，同埋覺得司機好慘，有可能影響司機份工」。樓主又透露後續該女乘客「去到西隧口又唔出聲又無打算要落車咁」。

影片聽到，有男乘客問「你有咩問題呀而家？」，女乘客回應「我都唔知，佢（車門）撞落嚟」。（Threads@wahhhhh.c）

女乘客：撞到人給個說法呀，香港就牛了？

影片見到，城巴停在路邊，該女乘客站在車長位後、倚着車身站立，有男乘客問「你有咩問題呀而家？」，女乘客回應「我都唔知，佢（車門）撞落嚟」，男乘客指出「規矩就係規矩」，女乘客問「什麼規矩？」，男乘客說「你望下你條黃線啦，乘客唔可以企出嗰條黃線㗎」。

有另1名女乘客提醒香港有香港的規矩，女乘客不滿道「香港咋了？撞到人給個說法呀，香港就牛了？」，影片就此完結。

男乘客指出「規矩就係規矩」，女乘客問「什麼規矩？」。（Threads@wahhhhh.c）

網民：巴士車門貼有字句提醒勿站近

「巴士門有告示喔，文盲？」



「唔通個個上車前都講一大抽T&C（條款與細則）先？講咗都可以聽不懂我沒聽到」



「佢第一日搭巴士吖？咁都要人提」



男乘客說，「你望下你條黃線啦，乘客唔可以企出嗰條黃線㗎」。（Threads@wahhhhh.c）

網民：把聲咁大就唔似有事啦

「可能係碰瓷新手法」



「半邊身麻晒仲咁X有中氣同咁企得穩」



「把聲咁大就唔似有事啦，仲可以企喺度鬧交！佢碰瓷巴士司機咋話！」



「憑實力碌翻呢個post，企喺佢隔籬就快耳聾，咁有中氣應該無乜唔舒服，反而想問司機使唔使搵人幫手，個女人好似想告佢，見佢係咁問AI」



「因咁遲到考唔到試，無職升甚至被炒，真係會咒佢一世」



女乘客不滿道：「香港咋了？撞到人給個說法呀，香港就牛了？」（Threads@wahhhhh.c）

乘客不適當地干擾巴士車門有什麼刑罰？

城巴乘客須知有提到，乘客上車後要盡量行入車廂尾後位置，以保持梯間及閘門通道暢順；乘客亦須站於黃線之後，以確保車長視線無阻；切勿阻礙或干擾巴士任何部份或其設備包括車門的正常操作。

香港法例第230A章《公共巴士服務規例》第13A條列明，巴士移動時，乘客不得在前於單層巴士或雙層巴士下層司機位最後部分站立。若故意阻礙司機望向道路或交通的視線，或不適當地干擾車門，即屬犯罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

（Threads@wahhhhh.c）