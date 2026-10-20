專挑華人移民下手　居紐約女子慘被騙270萬　假公安跨國騙局曝光

紐約皇后區日前破獲一起專挑華人下手的跨國電信詐騙案。一名住在皇后區的華裔女子接獲自稱中國警察的電話，對方以涉入跨國保險詐欺為由進行恐嚇，甚至警告若不交出存款，美國執法機關將會把她「引渡回國受審」。



受害人一時恐慌，前後共匯出35萬美元（約270萬港元），所幸銀行及時發現異常並報警，警方隨後在分行內將前來取款的29歲華裔嫌犯捕獲。

美國紐約皇后區華人聚居地法拉盛。（nyc.gov）

根據皇后區地檢處公布的案情，住在法拉盛的29歲男子張炳明（Bingming Zhang，音譯）因涉嫌收受贓款，已被控二級、三級及四級非法持有贓物罪。他在皇后區刑事法院過堂後，獲定於11月6日再次出庭。皇后區地區檢察官凱茲（Melinda Katz）指出，若相關罪名成立，張嫌最高將面臨5至15年的有期徒刑。

整起事件起源於今年7月6日。受害女子當天接獲一通陌生來電，對方聲稱有人以她的身份開設了「聯合健康保險」（UnitedHealthcare）的全球賬戶並進行非法索賠。隨後，電話被轉接至所謂的「國內某省公安局」。一名假冒警察的人員在套取其個人資料後，聲稱案件正在調查中，並要求女子配合。

在接下來的幾天裏，詐騙集團每天透過Zoom與Microsoft Teams等線上會議軟件密切監控女子，並嚴厲要求她不得將此事透露給親友或第三人，否則會連累他人。

7月10日，另一名自稱中國檢察官的男子加入恐嚇行列，對方精準掌握了女子在大通銀行（Chase）存有35萬美元的隱私資訊，並威脅她必須立刻將這筆資金轉入位於新鮮草原（Fresh Meadows）的Flagstar銀行賬戶，否則美國調查人員將隨時動手將其逮捕並引渡回國受審。

為了防止銀行人員起疑，詐騙集團還教導女子在臨櫃辦理匯款時謊稱該筆款項是用於「資助香港親戚買房」。受害女子在極度恐懼下，於7月13日先向張炳明的賬戶匯入30萬美元，並在約一周後再次匯出剩餘的5萬美元。

直到7月26日，女子發現自己的大通銀行賬戶因涉嫌異常詐欺活動而被凍結，才赫然發現自己上當。

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Flagstar銀行在接獲詐騙通報後隨即展開內部調查，並藉故安排張炳明前往位於新鮮草原188街61-49號的分行辦理業務。張姓嫌疑人一抵達現場，銀行職員便果斷撥打911報案，紐約市警107分局警員趕赴現場將其當場逮捕。

地檢官凱茲提醒，這類專針對華人社區的詐騙案件數量與日俱增，歹徒常利用修改來電顯示（Spoofing）偽裝成官方電話，並附上格式擬真的假公文來逼真演出，進而利用民眾對執法機關的恐懼心理進行勒索。聯邦調查局（FBI）此前也曾就類似的假冒官員詐騙手法向全國華人發出警訊。

凱茲呼籲，民眾若遇到類似情況應保持冷靜，切勿私下匯款。當地受害者可儘快向鄰近警局報案，或撥打皇后區地檢處消費者詐騙專線(718)286-6673尋求協助。

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