內地女搭錯車誤闖荃灣　窺探香港繁華另一面　對普通人生活感震撼

遊客來港旅遊大多只會流連霓虹璀璨的熱門景點，鮮少有機會看到這座城市另一面貌。有內地女生近日於網上發文分享，以往去香港都習慣待在灣仔、中環、旺角等繁華地區，直至有次搭錯車誤闖荃灣才窺探到香港普通人日常生活，對不少長者仍在做攤販、保安和服務員等「體力活」感震撼。女生慨嘆香港生活成本高，又好奇問網民：「香港普通人的一生是什麼樣呢？」



帖文引來不少港人留言，建議若想了解香港普通人生活，可多去深水埗、觀塘、土瓜灣等地方感受，有人就指出「很差條件的任何1個城市全世界都有」，而且普遍人生軌迹都是讀書、工作、結婚生子，「普普通通的一生，人生沒必要那麼多大風大浪」。



有內地女生近日於網上發文分享，以往去香港都習慣待在灣仔、中環、旺角等繁華地區，直至有次搭錯車誤闖荃灣，才窺探到香港普通人日常生活。（小紅書圖片）

該內地女生於小紅書以「香港普通人的一生是什麼樣」為題發文指出，之前每次去香港都待在灣仔、中環和旺角等繁華地區見朋友、看展覽、打卡吃美食，而近日要到元朗辦事，卻不慎搭錯車去了荃灣。

內地女搭錯車誤闖荃灣 窺探香港繁華另一面

這次意外經歷，讓女生窺探到香港截然不同的普通人日常。女生表示，荃灣的摩登大樓間穿插着舊樓，密集的高樓令抬眼時天空彷彿只餘三分之一，行人在狹窄的通道要側身而過，紅綠燈的聲音和車水馬龍的畫面讓人感窒息。

女生表示，荃灣的摩登大樓間穿插着舊樓，密集的高樓令抬眼時天空彷彿只餘三分之一。（資料圖片）

女生對長者仍做體力活感震撼

女生對街道有不少長者感意外，而且都不是閒逛，而是外出打工「做體力活」，「街邊攤叫賣的、保安、的士司機、各種雜工和服務員」，甚至有白髮蒼蒼的老婆婆於下班高峰時間揹着雙肩包與年輕人一起擠港鐵。

女生大惑不解，向AI查詢獲告知主因香港生活成本高，「香港的老人不指望孩子養老，因為年輕人壓力也很大」。她感嘆，經常於社交媒體上看見別人光鮮亮麗、富裕無憂的生活面貌，一時忘記香港普通人同樣要辛辛苦苦工作掙錢，面對生活壓力，「甚至香港會讓人用幾倍放大鏡看到富人和普通人的差距」，而這次誤闖荃灣的獨特體驗，讓她好奇問道：「香港普通人的一生是什麼樣呢？」

女生對街道有不少長者感意外，而且都不是閒逛，而是外出打工「做體力活」，「街邊攤叫賣的、保安、的士司機、各種雜工和服務員」。（資料圖片）

港人留言講述普通人人生軌迹

「普通基層的基本是在家附近上幼稚園、小學，然後中學分到哪就哪（有很多家長其實不太在意學校band幾的）。讀完中學，如果成績好能上大學就上大學，成績不夠但想繼續讀書的就讀high dip（高級文憑），家裏基本都會支持的（當然也有家庭關係不好的，就自己勤工儉學）；讀書不好的大多中六畢業（也有中三就肄業的孩子）就出來工作（一般為餐廳服務員/銷售員/各種服務業），掙着不多的薪水，存錢去旅遊（多為台灣/東南亞/日本）。差不多30歲如果有合適對象的話就結婚，能排上公屋就公屋，不能就租村屋（便宜），交通不方便的話就買車。多數會生1個孩子（有些兩個，3個是極少數）」



「working holiday visa（工作假期簽證）特別適合基層的孩子去深度遊，能夠在外國一邊打工一邊花錢旅遊」



「上班下班回家，上班佔了1個人的一整天，如果低精力的人回家最多洗澡睡覺，起牀又上班」



有網民建議樓主，「真正的香港底層，你得去深水埗、觀塘、土瓜灣、新蒲崗這些經歷過去工業化後的地塊，才能更直觀地感受」。（資料圖片）

網民建議多去深水埗、觀塘等地區感受

「真正的香港底層，你得去深水埗、觀塘、土瓜灣、新蒲崗這些經歷過去工業化後的地塊，才能更直觀地感受。觀塘的公屋密度是全港靠前的，秀茂坪邨、藍田邨、翠屏邨、牛頭角邨等叫得上號的大型屋邨幾乎全在這裏」



「可以去天水圍看看香港的另一面，那片密密麻麻的公屋給我的震撼程度不亞於維港的風光，那才是香港底層真正的生存環境」



（小紅書）