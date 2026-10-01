加拿大返港2個月！小紅書女激讚稅低　慨嘆：香港住屋太細太貴

近年許多港人移民，但亦有人回流香港，體會不同地方的生活後作出比較。有內地女在小紅書發文表示，從加拿大多倫多搬回香港，入職新公司大約2個月，「生活也逐漸走向正軌，穩定地每天坐車去數碼港上班」，她從各方面比較多倫多和香港，強調「純主觀個人感受，僅供參考」。



樓主回港工作2個月，拍照發文分享近況。（小紅書圖片）

1. 收入



由於香港稅率極低，所以「在香港能存下來的錢比多倫多多太多了」，但「這也造就了香港社會嚴重的貧富差距」。樓主表示，在加拿大時，即使是行政總裁下班，「可能也會擠火車回家」、「而在香港，稍微擠進中層的director都已經有自己的司機」（網民認為除了是十分具規模的大集團，或者職級、收入很高，否則甚少有私人司機）。

樓主稱在加拿大，即使是行政總裁下班，「可能也會擠火車回家」，但網民反駁此言論。（AI生成圖片）

2. 物價水平



整體而言，香港物價並沒有特別誇張，日用品價格大概是多倫多的80%至90%，水果零食明顯比較便宜，交通費用大致相若，但如果乘搭Uber，「香港比多倫多便宜」，外出用膳方面，明顯比多倫多便宜，但如果是高級餐飲，價格明顯偏貴、不值得或不正宗，電訊費同樣都是香港比加拿大便宜，加拿大一個月收取逾300港元電訊費，「坑麻了」（意指被坑得極慘、花費極昂貴）。

樓主直指加拿大稅高，香港物價並沒有特別誇張，日用品價格大概是多倫多的80%至90%。（AI生成圖片）

3. 住房



眾多生活項目之中，樓主最不能接受的是香港住屋，如果想居住在較新的樓宇，往往需要支付相當高的溢價，而且單位面積仍然偏小。至於租樓流程，樓主認為和加拿大分別不算太大，笑稱可能因為自己以前在加拿大遇到的房東不少都是香港人。樓主特別提到，香港租客一般需要負擔部分地產代理佣金，這是與加拿大租樓經驗較明顯的差別之一。

眾多生活項目之中，樓主最不能接受的是香港住屋。（AI生成圖片）

4. 職場環境



樓主認為香港職場比加拿大繁忙，香港職場的階級觀念較加拿大明顯，惟實際情況仍視乎公司及管理層而定。香港職場文化較內斂，同事之間「邊界感」較強，普遍傾向專注完成自己責任範圍內的工作。

語言方面，英語在香港職場仍具明顯優勢，懂得廣東話則可令日常溝通及工作流程更方便，但即使不懂廣東話，影響亦未必如想像中大。

香港職場比加拿大忙。（AI生成圖片）

5. 就業



香港就業市場存在非常嚴重錯配，「一方面從求職者角度來看，大量海外或本地名校畢業的學生無法拿到面試；另一方面公司拿到的履歷是嚴重不符合要求」。

6. 社會



香港人明顯比加拿大人冷漠，邊界感更強，在加拿大，陌生人主動問候是非常常見的行為，或經常將「Thank you」及「Sorry」掛在嘴邊十分普遍，「但在香港，大家會覺得你是​​神經病」。但加拿大人明顯外熱內冷，不但有少許偽善，甚至帶有較明顯消極攻擊（passive aggressive）溝通方式；香港人則是外冷內熱，刀子嘴豆腐心，樓主形容「這幾個月還是遇到了許多心地善良的香港人」。

加拿大人明顯外熱內冷，不但有少許偽善，甚至帶有較明顯消極攻擊（passive aggressive）溝通方式。（AI生成圖片）

帖文引來許多網民討論：

「加拿大和香港各有優劣，視乎你喜歡哪種生活方式」



「你覺得有問題，是因為你不夠有錢，當你有錢，住哪兒都不是問題」



「在香港做中層，怎可能聘請司機？反而在加拿大，許多打工仔都有車，未必會擠火車」



（小紅書）