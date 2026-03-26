逼遷！加拿大患病租客獲賠4萬加元　等同40個月租金仍稱：寧不搬

加拿大安大略省北灣市（North Bay）爆發迫遷的租務糾紛。1名患有多發性硬化症、曾宣告破產的男租客，因新業主收購其居住的排屋後聲稱要翻新，要求所有住客遷出。租客提出訴訟後，最終新業主以4萬加元（約22.8萬港元）作為「現金換鑰匙」讓他搬離，是其原有月租近40倍，即逾3年租金。不過，租客仍稱當地租金飆升，他根本無法找到新住所，慨嘆：「我寧願把錢退回，換取繼續住在原址。」。



涉事排屋位於安大略省北灣市，全幢共有7個單位。（Google Map截圖）

業主曾提出「遞減式補償」誘遷出

涉事房產位於北灣西2大道431號，共有7個單位。2024年4月，當地房地產公司 Madigan Properties Inc.收購了該幢物業，其後有自稱是「業主」的人表示排屋需要翻新，要求所有租客遷出，並提出「遞減式」賠償方案：

第1個月搬離：可獲得5,000加元（約2.84萬港元）

第2個月搬離：可獲得4,000加元（約2.28萬港元）

第3個月搬離：可獲得3,000加元（約1.7萬港元）

第4個月或以後搬離：什麼都沒有

盧卡斯表示儘管獲得4萬加元的補償，仍然難以在同區找到負擔的起的住處。（加拿大廣播公司新聞網）

租客拒要補償 不願搬離

排屋中的住客盧卡斯（Lucas）拒絕接受新業主提出的賠償方案，他表示已住排屋單住8年，2017年剛搬進來的時月租是850加元（約4,842港元），2025年被逼搬走時月租漲到1,008加元（約5,741港元），另需自繳水電費，而他因被逼遷而與新業主打官司。

新業主在法律聽證中2度敗訴，最終對盧卡斯的補償加碼至4萬加元（約22.8萬港元），以「現金換鑰匙」方式讓他搬出去。盧卡斯最後接受並搬離，但他表示如果能讓他繼續住在原有單位，他願意把所有的錢退回。

盧卡斯稱2017年剛搬進來的時月租是850加元（約4,842港元），2025年被逼搬走時月租漲到1,008加元（約5,741港元）。（加拿大廣播公司新聞網）

男租客患多發性硬化症 無法正常工作

由於盧卡斯於2022年曾申請破產，無法通過信用審查以申請按揭，加上他患有多發性硬化症（Multiple Sclerosis），無法進行全職工作，令他在租屋過程中處處碰壁。資料顯示，「多發性硬化症」是一種影響中樞神經系統的自身免疫疾病。

多發性硬化症是影響中樞神經系統的自身免疫疾病。（AI生成圖片）

男租客聲稱搬出後：處境越來越糟糕

盧卡斯最終只能以月租750加元（約2,470港元）租住朋友家中的房間，而搬離排屋令他不得不丟掉大部分的個人物品，表示「從這裏搬走後處境越來越糟糕，因為北灣的住房價格非常昂貴，難以找到可以負擔得起的」。