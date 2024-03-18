客人無厘頭問「辣是辣椒的辣嗎」 店員懶理慘被負評 內行人解惑
撰文：聯合新聞網
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為了讓料理更加美味，適當的調味是不可或缺的。
但並非每個人都能接受辛辣等特殊口味，因此許多店家都會要顧客點餐時備註是否要調整口味。
近日一名餐廳員工被顧客詢問「你們的辣是辣椒的辣嗎？」，因不知該如何回答，慘遭一星投訴態度不佳。
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一名任職餐廳的網友在臉書社團「匿名公社」發文提到，有客人到櫃枱詢問該餐點的辣是否為「辣椒的辣」，讓他一時想不到該如何回答，只能用「下」、「這是甚麼問題」來回應，心裡直呼客人的問題相當奇怪。
事後，該客人給餐廳留下一星的負評，認為櫃台態度不佳，讓原Po感到莫名其妙，不但無法理解何謂「辣椒的辣」，也認為若不能吃辣，一開始就不要點會辣的餐點。
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對此，許多網友替原Po解惑，該名客人是想了解辣的來源，因為辣椒、胡椒、芥末等辣度、口感皆有所區別：
「客人問的意思是辣味的來源是什麼，有些是辣椒，有的是胡椒，有的是辣粉，這些辣的味道跟刺激性都不一樣」
「還有一種叫胡椒的辣」
「豆瓣醬的辣」
「像我喜歡辣椒的辣，但討厭黑胡椒的辣」
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也有網友認為原Po與客人的應對方式被投訴很正常：
「你好不專業喔，辣是真的很多種，客人或許該舉例換個方式問你就會回答了吧」
「站櫃枱直接回客人『這是什麼問題？』，留一顆星剛好而已」
但也有網友認為客人沒必要因此留下負評：
「我不大懂，為啥要留一星負評」
「西客，是服務業養成的」
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