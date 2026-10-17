【最新颱風消息／天氣消息／天文台／薔琵／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】秋颱威力不容小覷，西北太平洋風雲突變，今年第30號颱風（台灣中央氣象署編號第29號）「薔琵」（Champi）在過去24小時內上演爆發式增強，由強熱帶風暴極速進化為超強颱風。目前各大氣象機構對其路徑預測出現罕見的「三方拉鋸」，歐美模式在直撲台灣、西進華南或轉向日本之間搖擺不定。香港雖暫免受直接吹襲，但受其外圍下沉氣流影響，下周初將迎來異常酷熱天氣，本港天文台九天天氣預報顯示，未來數天將出現33度高溫。



天文台發布了薔琵吹襲香港概率，最高只有約一至兩成。（香港天文台網站截圖）

薔琵極速開眼 一夜連升兩級

中國中央氣象台數據顯示，薔琵在10月17日凌晨仍為強熱帶風暴，但到了上午已迅速增強為強颱風，並在晚上8時15分正式升格為超強颱風。目前其中心附近最大風力達16級，即每秒達52米，中心最低氣壓935百帕，七級風圈半徑達350公里。從Zoom Earth實時衛星雲圖可見，薔琵的颱風眼已清晰可見，結構極為紮實。中國中央氣象台預計，「薔琵」將以每小時15至20公里的速度繼續向西北偏西方向移動，逐漸向台灣以東洋面靠近，還將繼續發展加強。

中國中央氣象台預計，「薔琵」逐漸向台灣以東洋面靠近，還將繼續發展加強。（中國中央氣象台網站圖片）

歐美預報大鬥法：撲台、撲華南抑或大迴轉？

薔琵的未來走向，目前陷入多方爭論。台灣中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮引述最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬指出，薔琵5天後的路徑已出現大幅調整，過往預期的大迴轉（轉向日本）機率大減，反而繼續向西北偏西撲向台灣的機會大幅提高。

台灣氣象署更直指，薔琵將繼續增強，隨時成為「超級厄爾尼諾年」（台灣稱超級聖嬰年）的大型強颱。但中國氣象局分析，21至22日將是關鍵時刻，若冷空氣未能有效削弱副熱帶高壓，薔琵極可能維持西行路線，直撲華南沿岸，包括福建及廣東地區。

從Zoom Earth實時衛星雲圖可見，薔琵的颱風眼已清晰可見，結構極為紮實。（微博@weatherman_信欣）

從Zoom Earth實時衛星雲圖可見，薔琵的颱風眼已清晰可見，結構極為紮實。（微博@weatherman_信欣）

香港天文台預測下周最高氣溫33度

儘管薔琵走勢仍有變數，但香港天文台維持本港受直接吹襲機會偏低的預測，但受薔琵外圍下沉氣流影響，本港下周初至中期將迎來異常高溫。天文台香港九天天氣預報顯示，下周最高氣溫全部超過30度，其中10月21日及24日最高氣溫更可能高達33度，市民與其擔心「打風」，不如先做好防暑準備。