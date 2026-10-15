【最新颱風消息／天氣消息／天文台／薔琵／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】來到10月又有颱風？「三旋共舞」？去台灣、日本旅遊注意！根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）等各個天氣預報模式預測，關島附近最快今日會有熱帶氣旋形成，並逐漸增強成颱風「薔琵」，隨後逼近台灣，但之後90度大轉彎吹襲日本。其中ECMWF預測會在日本東京附近掠過，風烏、伏羲、盤古天氣模式則預測會「橫掃」日本，更會有「三旋共舞」情況出現。



而台灣氣象專家吳德榮及吳聖宇均發文提醒，薔琵有機會增強成強颱風，「（影響）範圍也較大」。



天文台暫未有相關預測，但天文台早前預料，本月餘下時間有熱帶氣旋直接影響本港機會不大，惟現時有3個熱帶氣旋影響西北太平洋，預料大氣環流形勢有利於引導在西北太平洋上的熱帶氣旋轉向偏北方向移動，有機會影響日本一帶及其鄰近水域，計劃到訪當地的市民應多加留意最新天氣資訊。



根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）等各個天氣預報模式預測，關島附近最快今日會有熱帶氣旋形成，並逐漸增強成颱風「薔琵」，隨後逼近台灣，但之後90度大轉彎吹襲日本。（ECMWF）

ECMWF預測颱風薔琵路徑大轉彎掠過日本

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，關島東南面有熱帶氣旋形成，並逐漸增強，往西北方向移動，逼近台灣，但10月22日至10月23日會90度大轉彎，往東北方向移動吹襲日本，10月23日至10月24日在日本東京附近掠過，隨後遠離。

即看ECMWF最新颱風薔琵路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，關島東南面有熱帶氣旋形成，往西北方向移動逼近台灣，但10月22日至10月23日會90度大轉彎，往東北方向移動吹襲日本，10月23日至10月24日在日本東京附近掠過。（ECMWF）

ECMWF預測，關島東南面有熱帶氣旋形成，往西北方向移動逼近台灣，但10月22日至10月23日會90度大轉彎，往東北方向移動吹襲日本，10月23日至10月24日在日本東京附近掠過。（ECMWF）

ECMWF預測，關島東南面有熱帶氣旋形成，往西北方向移動逼近台灣，但10月22日至10月23日會90度大轉彎，往東北方向移動吹襲日本，10月23日至10月24日在日本東京附近掠過。（ECMWF）

風烏、伏羲、盤古天氣模式預測「3旋共舞」橫掃日本

至於天氣模式風烏、伏羲、盤古，同樣預測關島東南面會有熱帶氣旋形成，逐漸增強往西北方向移動，10月21日至10月22日最接近台灣，比ECMWF預測的更近，隨後會90度大轉彎移向日本，10月23日至10月25日「橫掃」日本，但「橫掃」位置略有不同。風烏天氣模式更預測，連同這個熱帶氣旋，西北太平洋同一時間會有3個熱帶氣旋，形成「3旋共舞」現象。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

風烏最新颱風路徑預測。（天氣模式風烏）

風烏最新颱風路徑預測。（天氣模式風烏）

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

盤古最新颱風路徑預測。（天氣模式盤古）

盤古最新颱風路徑預測。（天氣模式盤古）

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

伏羲最新颱風路徑預測。（天氣模式伏羲）

天文台：9月無熱帶氣旋進入南海情況不常見 預測10月有熱帶氣旋直接影響本港機會不大

天文台暫未有相關預測。不過天文台早前以「2026年風季已完結？」發表《天氣隨筆》，指剛過去的9月，由於熱帶氣旋形成位置較正常偏東，加上副熱帶高壓脊的引導氣流有利西北太平洋上形成的風暴轉向偏北移向日本一帶，以致該月並沒有於西北太平洋形成的熱帶氣旋進入南海，翻查歷史資料，此情況並不常見。

2026年8月和9月西北太平洋及南海的海面溫度距平分析。

天文台又說，比對8月和9月的海面溫度距平分析，可見南海的海面溫度有下降迹象，其中南海北部和中部的降溫較為顯著。同時，南海至菲律賓一帶的大氣低層自9月下旬起已建立反氣旋環流異常，大大抑制該區的深厚對流發展，而最新的氣候模式普遍預測該反氣旋環流異常將持續影響南海至10月下旬，大氣環流和海洋條件均不利於熱帶氣旋生成，意味即使有低壓區於南海形成，其進一步發展為熱帶氣旋的空間亦相當有限，因此，預料本月（10月）餘下時間有熱帶氣旋直接影響本港的機會不大。

南海至菲律賓一帶的大氣低層已於2026年9月下旬建立反氣旋環流異常，大大抑制南海的深厚對流發展。

厄爾尼諾年份熱帶氣旋平均生成位置偏東，同時，熱帶氣旋的路徑亦會較容易在西北太平洋轉向偏北方向移動。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸風勢較大，有一兩陣雨，隨着偏東氣流稍為緩和，下星期初至中期華南沿岸大致天晴及乾燥；預料一股東北季候風會在下星期後期影響華南。

天文台九天天氣預報（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來九天氣溫26°C至32°C，暫時最高吹6級風。