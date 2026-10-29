捏捏樂微波加熱爆裂惹禍　致英美澳多童燒傷　嚴重者需割腿皮移植

大受兒童及年輕人歡迎的減壓玩具「捏捏樂」（Squishy），因網絡流傳的危險玩法正引起多國醫生關注。社交平台上流傳把捏捏樂放進微波爐加熱的玩法，稱能令它「更軟更好捏」，這項「微波加熱玩法」已致英國、美國及澳洲等多地接連發生嚴重事故，多名兒童因玩具爆裂、高溫內含物濺出而被燒傷，甚至有部分受傷兒童要接受植皮手術。英國兒童燒傷慈善機構指，相關燒傷個案比去年增加了260%。



伊利諾州9歲男童卡萊布將捏捏樂玩具放入微波爐內加熱，玩具加熱後在他臉上和手上爆開，導致1隻眼腫無法睜開。（NBC）

英8歲男童胸口遭濺中需植皮 女童眼皮燒傷嚴重腫脹

據蘇格蘭格拉斯哥及克萊德衛生局（NHSGGC）6月公布，格拉斯哥皇家兒童醫院在過去8個月內，處理了6宗與加熱捏捏樂有關的兒童燒傷個案，部分嚴重受傷兒童需要接受手術，包括植皮。

據英國ITV報道，8歲男童喬瑟夫（Joseph Erskine）今年5月把捏捏樂放進微波爐加熱，玩具受熱爆裂後，高溫內含物濺到其胸口與手。他在接受數星期治療後，最終需從大腿取皮膚進行移植，且植皮部位未來2年都要避免陽光直射。

8歲男童喬瑟夫今年5月把捏捏樂放進微波爐加熱，玩具受熱爆裂後，高溫內含物濺到其胸口與手。（NHS）

8歲男童喬瑟夫今年5月把捏捏樂放進微波爐加熱，玩具受熱爆裂後，高溫內含物濺到其胸口與手。（NHS）

另1名11歲女童史嘉樂（Scarlet Rowe）在1次類似的事故中，面部及眼皮被燒傷，嚴重腫脹。醫院燒傷科護士莎朗（Sharon Ramsay）指出：「這些玩具加熱後，內含物可能爆開並黏在皮膚上，造成深層燒傷。」喬瑟夫（Joseph Erskine）的母親表示：「我們很震驚，從沒想過他會這樣對待1件玩具。」

另1名11歲女童史嘉樂在1次類似的事故中，面部及眼皮被燒傷，嚴重腫脹。（NHS）

另1名11歲女童史嘉樂在１次類似的事故中，面部及眼皮被燒傷，嚴重腫脹。（NHS）

英國兒童燒傷信託基金（Children's Burns Trust）的數據顯示，與捏捏樂有關的燒傷個案比去年增加了260%。馬恩島消費者權益辦公室亦在10月發出呼籲，「強烈敦促家長及兒童不要跟隨這個潮流」，並解釋加熱令玩具內部壓力增加，會提高爆裂的風險。

強烈敦促家長及兒童不要跟隨這個潮流 馬恩島消費者權益辦公室

澳洲2州逾20童中招 高溫凝膠黏皮致3度燒傷

澳洲同樣出現大規模受傷。據澳洲廣播公司（ABC）9月25日報道，今年1月至9月期間，新南威爾士州有11名6至12歲兒童，因加熱捏捏樂被轉介到西米德兒童醫院燒傷及整形治療中心，傷勢涵蓋面部、頸部、胸口、手臂及雙手，部分兒童需要接受植皮及長期的疤痕治療。

據澳洲廣播公司（ABC）9月25日報道，今年1月至9月期間，新南威爾士州有11名6至12歲兒童，因加熱捏捏樂被轉介到西米德兒童醫院燒傷及整形治療中心。（亞馬遜）

昆士蘭兒童醫院的兒科急症醫生維韋克（Veevek Thankey）透露，自4月以來，最少發生了13宗相關燒傷個案。醫生特別提醒，捏捏玩具裏的凝膠加熱後會變得黏稠且持續高溫，能在極短時間內對皮膚造成嚴重傷害。急救方法是先清除皮膚上的凝膠，再用流動清水沖洗燒傷部位20分鐘。

美國9歲童跟風加熱 眼部重創留院

美國亦有類似事故發生。據NBC報道，伊利諾州9歲男童卡萊布（Caleb Chabolla）聽同學說起網上的加熱玩法後，將捏捏樂玩具放入微波爐內加熱，玩具加熱後在他臉上和手上爆開，導致1隻眼腫無法睜開，要轉送Loyola醫療中心燒傷科留院1晚，所幸視力並未受損。醫院燒傷外展統籌凱莉（Kelly McElligott）說：「這些玩具明明有標籤寫着『不可加熱』，但小朋友是不會看標籤的。」另1名德州13歲少女把捏捏樂留在烈日下的車內4個多小時，取出擠壓時玩具爆裂，導致手臂及腿部3度燒傷。

伊利諾州9歲男童卡萊布將捏捏樂玩具放入微波爐內加熱，玩具加熱後在他臉上和手上爆開，導致1隻眼腫無法睜開。（Loyola Medicine）

專家警告：正版受熱亦具高風險

對於市面上充斥大量仿冒劣質產品的問題，澳洲分銷商董事總經理霍爾斯（Benjamin Halls）表示，假貨未經設計審查與安全測試，已要求澳洲邊境防衛署（Australian Border Force）進行攔截。

然而，澳洲墨爾本皇家理工大學化學專家鍾斯（Oliver Jones）教授警告：「即使是世上品質最好的玩具，放進微波爐也會帶來額外風險。」他建議家長亦要留意，不要把這類玩具留在高溫的車廂內。