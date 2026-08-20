新加坡2歲童獨闖馬路險捱撞　熱心司機急煞救人　粗心父冷漠回應

家長應時刻保持警覺照顧好幼童！新加坡近日發生一宗驚險的交通事件，1段「車cam」影片在網上瘋傳，片段中1名目測不足2歲的幼童，竟獨自出現在商場地下停車場的斜坡車道，更險些步出馬路。幸好一名駛經的機警司機及時急煞，並果斷落車將幼童抱回安全地帶，成功化解一場致命車禍。



片段中1名目測不足2歲的幼童，竟獨自出現在商場地下停車場的斜坡車道，更險些步出馬路。（TikTok：hyfasayf）

然而，當熱心司機尋獲幼童父親時，對方態度極度冷漠，只認為是幼童「跑得太快」，1句不負責任的話瞬間點燃大批網民怒火，痛斥家長嚴重失職。



幸好一名駛經的機警司機及時急煞，並果斷落車將幼童抱回安全地帶，成功化解一場致命車禍。（TikTok：hyfasayf）

駛出停車場遇盲區 司機果斷煞車救幼童

據現場「車CAM」影片可見，事發於8月15日傍晚約6時，41歲的男司機阿莫德（Ahmad）駕駛私家車，載着太太及2名子女離開新加坡榜鵝海岸商場（Punggol Coast Mall）的地下停車場。車輛剛駛上坡道，阿莫德的妻子突然驚呼，指前方斑馬線上竟然站着1名幼童，正一步步朝大馬路方向走去，四周卻未見任何家長或監護人身影。

車輛剛駛上坡道，阿莫德的妻子突然驚呼，指前方斑馬線上竟然站着1名幼童，正一步步朝大馬路方向走去，四周卻未見任何家長或監護人身影。（TikTok：hyfasayf）

車輛剛駛上坡道，阿莫德的妻子突然驚呼，指前方斑馬線上竟然站着1名幼童，正一步步朝大馬路方向走去，四周卻未見任何家長或監護人身影。（TikTok：hyfasayf）

由於幼童身形矮小，路上司機極難察覺，加上停車場出口右側存在視線盲點幼童隨時有被撞倒的危險。面對千鈞一髮險況，阿莫德為防止幼童被尾隨的車輛撞到，立即停車並衝上前，在幼童踏入大馬路前將他抱起。阿莫德與家人隨即帶着孩子，在附近巴士站與商場外圍尋找其父母。

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尋獲父親反應冷淡 司機猶有餘悸

該名幼童安然無恙且情緒平靜，看起來不滿2歲，不久後1名男子迎面而來，幼童即時有反應，阿莫德證實對方正是其父親。然而，當阿莫德上前善意提醒，指讓年幼孩童獨自在馬路上徘徊是極度危險的行為時，對方未有表現出擔憂或歉意，僅當面責備幼童「他跑得太快了」，便接過孩子逕自離去，連一聲多謝亦欠奉。

車輛剛駛上坡道，阿莫德的妻子突然驚呼，指前方斑馬線上竟然站着1名幼童，正一步步朝大馬路方向走去，四周卻未見任何家長或監護人身影。（TikTok：hyfasayf）

面對千鈞一髮險況，阿莫德為防止幼童被尾隨的車輛撞到，立即停車並衝上前，在幼童踏入大馬路前將他抱起。（TikTok：hyfasayf）

阿莫德直言對該名父親的反應感到非常失望：「我後來一直在想，如果孩子走向停車場通道會怎樣？那條路很窄。」他表示至今猶有餘悸，「如果真的發生意外，責任全都會算在司機頭上」。

面對千鈞一髮險況，阿莫德為防止幼童被尾隨的車輛撞到，立即停車並衝上前，在幼童踏入大馬路前將他抱起。（TikTok：hyfasayf）

面對千鈞一髮險況，阿莫德為防止幼童被尾隨的車輛撞到，立即停車並衝上前，在幼童踏入大馬路前將他抱起。（TikTok：hyfasayf）

網民痛斥生父 應交警方處理

片段事後在社交平台上瘋傳並引發熱議。大批網民留言大讚阿莫德機警且見義勇為，形容看片時「嚇到心臟差點跳出來」；同時群起抨擊涉事父親態度冷漠，質疑他根本不關心兒子安危。更有網民強烈建議，當時應該直接將男童交給警方處理，藉此給予疏忽照顧兒童的家長一個深刻教訓，又認為諸如此類的事件不斷發生，家長應該仔細看好幼童，以免意外發生。

（綜合）

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