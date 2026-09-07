廣西5歲童38樓爬下樓找祖母　37樓業主緊拉救命　網民：再生父母

廣西南寧日前發生1宗兒童高空懸掛事件！1名5歲男童因獨自在家找不到奶奶（祖母），竟私自從38樓窗外「爬下樓」邊哭邊喊「找奶奶」。幸得37樓鄰居及時發現，並徒手緊緊拽住男童。隨後物管人員緊急剪斷陽台隱形鋼絲窗花，眾人僅用14分鐘便成功將男童抱回室內。事件上傳至社交平台後隨即引起熱議，不少網民表示「這孩子命真大」。



廣西1名5歲男童因獨自在家找不到奶奶，竟私自從38樓窗外「爬下樓」邊哭邊喊「找奶奶」。（網上圖片）

37樓業主陽台休息 驚見男童懸空大喊「找奶奶」

據內地媒體綜合報道，事發於8月31日廣西南寧萬科城北區1棟高層住宅。當天正值37樓業主賓女士兒子的生日，家人在屋內忙着準備晚餐，她則獨自在陽台休息。賓女士突然驚見陽台護欄外竟有1名5歲男童一邊哭泣一邊大喊「找奶奶」，她隨即呼喊家人前來協助。

眾人合力將男童安全抱回室內，整個救援過程僅耗時14分鐘。（網上圖片）

賓女士的丈夫隨即爬上陽台的洗衣台，緊緊拽住男童並不斷安撫其情緒；賓女士的兒子則第一時間拍下現場畫面發至業主群組求助，並緊急聯絡物管人員。

事後獲救男童家屬特意攜帶水果及紅包登門致謝，賓女士一家收下水果但謝絕了紅包，並表示換作任何人遇到這種危急情況都會伸出援手。（網上圖片）

物管與業主齊心救援 耗時14分鐘成功救下男童

物管人員於傍晚6時21分接獲業主求助後迅速趕赴現場，先後使用老虎鉗及專用切割設備，拆除賓女士家中的隱形鋼絲窗花。傍晚6時35分，眾人合力將男童安全抱回室內，整個救援過程僅耗時14分鐘。

事後獲救男童家屬特意攜帶水果及紅包登門致謝，賓女士一家收下水果但謝絕了紅包，並表示換作任何人遇到這種危急情況都會伸出援手。

網民：這家人是孩子的再生父母

事件上傳到社交平台後隨即引起熱議，不少網民紛紛表示：「天，看得我腿都軟了」、「這孩子命真大」、「還好37樓有人，不然真的慘了」、「這家人是孩子的再生父母」。同時，亦有大量網民質疑家長的照顧責任，提醒切勿將幼童獨留在家，避免悲劇發生。

（綜合）

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