福建發現已知最早不會飛的鳥「楊源鸑鷟」　揭恐龍演化鳥類之秘

記者從中國科學院古脊椎動物與古人類研究所獲悉，該所聯合福建省地質科學研究院，在福建政和發現全新侏羅紀鳥類化石——楊源鸑鷟（yuè zhuó）。這隻生活在億年前的遠古鳥類，不會飛行、擅長陸地奔跑，打破了長期以來「鳥類演化從一開始就向著飛行方向發展」 的傳統觀點，為揭開恐龍向鳥類演化的奧秘提供了關鍵化石證據。相關成果10月14日在國際學術期刊《自然》（Nature）發表。



從恐龍演化成鳥類，是地球生命史上最震撼的轉變之一。長久以來，科學界普遍認為，飛行能力是推動早期鳥類演化的核心動力。但侏羅紀是鳥類起源的關鍵時期，這一階段的鳥類化石十分稀少，很多演化細節一直缺少實物佐證。

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所王敏團隊與福建地科院徐立明團隊，在福建開展了長達4年的野外挖掘工作，發現了著名的侏羅紀政和動物群。2024年8月，科研人員在政和縣楊源鄉附近地層中，找到這枚特殊的遠古鳥類化石，將其命名為楊源鸑鷟。種名取自化石發現地楊源鄉；鸑鷟是中國古籍記載的上古神鳥，《國語》記載 「周之興也，鸑鷟鳴於岐山」。

這隻遠古鳥類體重約821g，身上同時混合著恐龍和鳥類的特徵，呈現出非常特別的「鑲嵌演化」特點。牠的頭骨長有類似傷齒龍（Troodon）的鋒利鋸齒牙齒；腳上保留了恐爪龍（Deinonychus）標誌性的第二趾，這個腳趾可以向上翹起，方便抓握獵物。另外，牠的前肢特別短，是目前已知前肢比例最短的中生代鳥類之一，甚至比一些擅長奔跑的小型恐龍還要短。但牠的骨盆、尾椎等骨骼，又已經具備不少早期鳥類的特徵。

化石剛被發現時，科研團隊產生了疑問：牠到底是恐龍，還是鳥類？研究團隊採用多種系統學方法反覆測算驗證。結果顯示，如果強行把牠劃入恐龍家族，演化樹就要多出14處演化變化。綜合分析證實，楊源鸑鷟屬於鳥類，和政和鳥是近親，共同構成政和鳥科，是目前已知最原始的鳥類之一。科研人員通過骨骼形態統計分析判斷，楊源鸑鷟並不具備飛行能力，是一種生活在地面、擅長奔跑的肉食性鳥類。牠的骨骼特徵落在現生地棲鳥類的形態區間。這項研究還糾正了過去的看法，證明始祖鳥（Archaeopteryx）、近鳥龍（Anchiornis）並不擁有恐爪龍類型的特殊第二趾。

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楊源鸑鷟是目前人類發現的最早不會飛的鳥類。這一發現說明，鳥類演化並不是一條單向「越變越適合飛行」的直線。早在鳥類誕生之初，牠們就已經開始探索多樣的生存方式，有的向著飛翔演化，有的則走向地面生活。

政和動物群如同一部億年前留存下來的化石檔案。此前這裏已經發現奔跑型恐龍奇異福建龍、八閩鳥、不虞政和鳥。加上本次發現的楊源鸑鷟，這批化石共同證明，在鳥類演化的起點，遠古鳥類就已經分化出多樣生態類型，展現出極高的物種多樣性。這一發現，填補了恐龍向鳥類演化鏈條上一處關鍵空白，刷新了人類對鳥類起源的認知。

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