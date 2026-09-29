福建元代沉船撈出17223件文物　「龍泉青瓷」數量居全球沉船之首

9月28日上午，福建漳州聖杯嶼元代沉船出水文物移交及相關成果發布儀式在漳州市博物館舉行。



出水文物17223件 福建首個「考古中國」水下項目相關成果發布

漳州聖杯嶼元代沉船水下考古的17223件出水文物，9月28日正式移交給國家和地方收藏單位，包括國家文物局考古研究中心、福建省考古研究院以及漳州市博物館等。本次聖杯嶼出水文物移交，是中國國家文物局2026年7月22日印發《考古出土（出水）文物移交管理辦法（試行）》後，全國範圍內落實該辦法的首例出水文物移交實踐，為全國出土（出水）文物的規範化移交工作提供了示範樣本。

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漳州聖杯嶼元代沉船遺址坐落於漳州市古雷港經濟開發區古雷半島東側海域，地處古代海上絲綢之路東洋、南洋航線交匯要衝，是國家文物局「十四五」考古規劃唯一重點水下考古發掘項目，2023年10月被列入「考古中國」首批水下考古重大項目，也是福建省第一個「考古中國」重大項目。

水下考古實證元代晚期海上貿易繁榮盛況

2022年8月至2023年10月，由國家文物局考古研究中心、福建省考古研究院、漳州市文物保護中心聯合實施水下考古發掘，累計出水文物17223件，以元代晚期龍泉青瓷為主，伴出陶罐、鉛錘、印章等與航海和船上生活相關的遺存。沉船船體殘長約17米、寬4.5米，是全國首次發現保存完整舭龍骨的元代海船，填補了中國元代海船研究的空白，同時也是全球目前出土龍泉瓷器數量最多的沉船，實證了元代晚期海上貿易的繁榮盛況，是研究元代造船史、航海史、海洋貿易史、龍泉青瓷外銷史的珍貴實物，在「一帶一路」文明交流互鑑中具有不可替代的學術價值。

同時，漳州聖杯嶼項目取得豐碩科研成果。截至目前，是中國水下考古項目中獲得專利數量最多的項目。在國家文物局大力支持下，漳州聖杯嶼元代沉船遺址聯合考古隊堅持課題導向，匯聚中國相關學科技術前沿、水下考古等多方力量，把一系列新技術、新方法融入水下考古發掘實踐。該項目取得1項軟件著作權（水下考古保護及發掘施工數字孿生系統）、7項國家授權專利。一系列技術創新實現低能見度海域條件下精細化水下發掘，多項技術經驗被納入中國《水下考古操作規程》重點試行案例，打造中國水下考古新技術實驗場，推動中國水下考古整體技術能力提升。

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