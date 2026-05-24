想搭「霸王機」？網絡瘋傳影片，馬來西亞吉隆坡國際機場（KUL）1名女子因「大鬧」而被4名女警合力抬走。當地警方證實，該名女子來自中國，因沒有錢購買回程機票，硬闖自動通關閘門，被安檢人員阻止，隨即情緒失控。警方依「禁地及禁地法令」調查，罪成可被罰款1,000令吉，或最高2年監禁，或兩者兼施。



網絡瘋傳影片，馬來西亞吉隆坡國際機場有女子被4名女警合力抬走。（影片截圖）

根據馬來西亞《星州日報》及《中國報》等報道，事發5月16日下午1時35分，地點在吉隆玻國際機場第一航站樓。

中國女大鬧機場 被警員抬走哭喊：幫幫我呀，我不要在這！

影片見到，女子在機場大吵大鬧，多名警員到場嘗試帶走她，但她情緒激動拒絕配合，不斷掙扎尖叫，高呼「不要推我」，更一度試圖躺在地上「賴死唔走」，結果遭4名女警合力抬走，其間哭喊「幫幫我呀，我不要在這！」。

女子在機場大吵大鬧，多名警員到場嘗試帶走她，但她情緒激動拒絕配合，不斷掙扎尖叫。（影片截圖）

女子在機場大吵大鬧，多名警員到場嘗試帶走她，但她情緒激動拒絕配合，不斷掙扎尖叫。（影片截圖）

女子在機場大吵大鬧，多名警員到場嘗試帶走她，但她情緒激動拒絕配合，不斷掙扎尖叫。（影片截圖）

沒錢買回國機票 中國女硬闖機場禁區被攔情緒失控

報道引述吉隆波國際機場警區主任拉威助理總監表示，這名女子來自中國，於4月30日入境馬來西亞與朋友旅遊，但卻沒錢購買回中國機票，因此企圖硬闖通關，然而通過自動通關閘門時，因無法向安檢人員出示機票而被攔下，於是情緒失控大鬧機場，最終被警方拘捕。

女子被警方拘捕，面臨罰款及監禁。（影片截圖）

擅闖機場禁區可罰款兼監禁

警方目前援引1959年「禁區及禁地法令」第7條文調查。根據條文，任何人若在未獲得授權許可情況下，擅自闖入、逗留或在禁區內進行違規行為，將視為違法，一旦罪成將面臨1,000令吉罰款，或最高2年監禁，或兩者兼施。

網民批離譜：太丟人

事件震驚網民，紛紛斥責女子離譜，「太丟人，太失控了，不要以為你這樣鬧，工作人員就會讓你上飛機，國家有國家的法律，你等着吃牢飯吧」、「入到去都上唔到飛機啦」、「買機票不是雙程來回嗎？ 誰會買單程除非不想回來」、「永久禁入境啦」。