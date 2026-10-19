紐約啤酒廠靈異｜CCTV直擊神秘白鬼影閃現　深夜廚房菜刀憑空消失

美國紐約一家進駐擁有約170年歷史工業老建築的精釀啤酒廠，近日傳出靈異現象，業者公布深夜監視器畫面，不僅拍下令人毛骨悚然的神祕白影與閃爍燈光，甚至連廚房內的刀具與各項雜物都憑空消失。面對一連串難以解釋的怪異現象，業者坦言無法給出合理解釋，也不排除是超自然力量所致。



廚房監視器拍下神祕白影 刀具雜物憑空蒸發

位於紐約的「紐堡精釀啤酒公司」（Newburgh Brewing Company）經營者保羅·哈萊科（Paul Halayko）表示，廠內的動態感應監視器近期記錄下許多無法解釋的異象。哈萊科指出，這些異象主要集中在廚房區域，其中一段畫面更浮現出極為詭異的圖樣：

看起來有點像扭曲呻吟的嘴巴，帶著牙齒，非常令人發毛，而且可以清楚看到兩隻眼睛。

+ 5

除了神祕白影外，啤酒廠在店內空無一人的深夜裡，還被拍到相隔約47分鐘的兩次閃光。更令人不寒而慄的是，比對前後照片可以發現，原本放置在架上的鍋具、垃圾桶、托盤以及兩把刀具，都在未被拍到移動過程的情況下，悄悄改變了位置甚至徹底消失。哈萊科指著照片無奈表示：「原本刀架中央有兩把刀，但到了下一張照片，它們就不見了。」

員工曾目擊神祕男影 求助歷史學家查無命案記錄

靈異疑雲不僅限於廚房監視器。哈萊科透露，曾有酒廠員工多次在樓下的生產區域，目擊一名穿著連身工裝褲的神祕男子影蹤。為了釐清真相，哈萊科嚴肅看待此事，並主動聯繫當地市立歷史學家，調查該建築過去是否曾發生過任何不幸慘劇。

不過，歷史學家查閱記錄後並未發現該建築曾發生過致命事故，但也補充說明早期工業作業環境具危險性，部分事件可能未被完整記錄下來。儘管如此，歷史學家的說法依然無法解釋監視器所拍下的種種畫面。

影像曝光引發熱議 業者：不排除超自然現象

哈萊科表示，這些監視器畫面拍攝於2024年2月，他近期將影片上傳至網路，希望能聽聽大眾的看法，沒想到引發廣大迴響與討論。

至今哈萊科依然無法找出明確解答，但他並未否定靈異說法。哈萊科坦言：

如果直接說『絕對不可能』那就太瘋狂了，這世界上本來就有許多我們無法理解的事情。

延伸閱讀：迪士尼60年代底片驚見「時空旅人」裝扮極前衛 網民冷靜逐一拆解

+ 13

延伸閱讀：

有片／美官兵表演52公尺繩索垂降不幸喪命！失手墜地驚悚畫面曝

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】