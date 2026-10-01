迪士尼60年代底片驚見「時空旅人」裝扮極前衛　網民冷靜逐一拆解

又有時間旅行者的證據？一名女子分享了一張60多年前的迪士尼樂園（Disneyland）舊照片，意外發現其中一名男子的穿著和髮型，看起來與那個年代格格不入。根據《DailyMail》報導，這名來自美國俄亥俄州（Ohio）的30歲女子Josie Weaver近日翻看祖父過去在加州迪士尼樂園度假時拍攝的照片，發現了這可疑的一幕：「我在爺爺的膠捲（菲林）內發現了一名時間旅行者。」



她在分享的影片中表示，那個人看起來就像時間旅行者，根本不像來自60年代，和身邊的人們相比顯得不太一樣。據悉，這組照片大約拍攝於1968年，當時迪士尼樂園開業還不到15年。

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當時Weaver的祖父Tom Eubank正在拍攝樂園內的「紐奧良廣場（新奧爾良廣場，New Orleans Square）」，照片前景中央恰好拍到這名神秘男子。他穿著一件深藍色圓領T恤，留著兩側漸短的髮型，戴著看起來十分現代的太陽眼鏡，肩上揹著一個方形物體，像是一個小型包包。

而照片中的其他男性遊客大多穿著有領上衣和長褲，整體裝扮更加正式，因此顯得這名男子非常顯眼。這件事也引起網友們熱議，有人認為男子的服裝和髮型根本不像60年代：

「兄弟來自2010年」

「他的衣服、眼鏡、髮型都不像60年代的東西」



但也有網友覺得這名男子的裝扮，其實並沒有超出60年代的歷史背景，男子所穿著的T恤並非現代才出現的服裝，早在當時的幾十年前就已經存在，並在二戰結束後的40年代中期逐漸流行。

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也有網友表示男子佩戴的太陽眼鏡可能是Ray-Ban的，這個品牌早在1937年就已經成立，在照片中的年代已經推出多種時尚太陽眼鏡款式。針對他帶著的方形物體，有人認為可能只是當時攝影師常用的相機包：

「別告訴我60年代沒有T恤和太陽眼鏡」

「我爺爺也有不同顏色的這個相機包，不能因為一個人穿了藍色T恤就說他與那個年代格格不入」



Weaver後來受訪時表示，祖父其實同樣覺得這名男子非常突兀：「照片中遊客大多穿著比較講究，幾乎都有點商務休閒風格，看到這名男子後第一反應覺得很特別。」當她提出時間旅行者說法時，祖父只是笑了起來。

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