女星茵芙爆鬼纏身　酒店裸睡惹色鬼尾隨返家　耳傳男人低語嚇破膽

台灣八點檔女星茵芙近期以插畫分享個人經歷，上月底公開主題「不乾淨的飯店不要裸睡」，僅透露自己一度連連受衰運。



近日她更新下集，詳細說明因入住南部酒店時裸睡，意外招惹「色鬼」導致怪異現象，甚至在家中獨自聽見男人低語，接連受傷。最終她在朋友介紹下前往廣澤宮尋求協助，宮主賴銘偉出動法器處理，事件才圓滿落幕。

茵芙（Instagram@demidemi7）

茵芙被鬼跟 衰事連連

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茵芙在插畫中提及，拍攝期間曾躺在攝影棚床上，突見頭頂燈具彈跳，現場僅她感應異狀。隔日外景拍攝時，攝影機於輪到她時故障，備用機啟用後，現場燈光又全滅，令全場人員驚呼「水逆」。收工返家休息時，她耳邊竟傳來男人低語，茵芙表示：

我真的是嚇爛耶！因為家裡只有我一個人。

隔日茵芙前往家附近廟宇拜神，未進廟門口便整個人摔飛，並於廟門口再度跌倒，此後頻繁莫名受傷。經友人介紹，她前往廣澤宮請求協助。經宮主賴銘偉查明，原來茵芙日前赴南部出外景時，因裸睡而招惹「色鬼」隨行返台北，導致其連日受困怪異事件，在茵芙之前試圖求助別的廟時，色鬼開始搗蛋欺負茵芙：「被好兄弟欺負得很慘。」

最終於廣澤宮，賴銘偉特地對躲在茵芙車上的色鬼「出動法器」，成功處理「色鬼」問題。茵芙因這段經歷，成為「抓鬼特攻隊夫妻神的乾女兒」，並坦言：「而且自從認了乾爹、乾媽，我沒再遇過鬼（萬幸）。倒是後來有了多次跟不同神明的奇妙緣分，包含之前提過的太子爺、乾媽跟我說我外公的事等等。」她亦預告未來將陸續分享相關經歷。

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