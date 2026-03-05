地產經紀放盤疑用AI修圖　浴室驚現「人形肉色怪物」嚇壞網民

如今任何行業或多或少都與 AI 掛鈎，一名房屋仲介（地產經紀）就利用 AI 技術來修圖後放上網，以更好的宣傳其房產，但想不到卻無意中生成了「詭異生物」成為網友們的噩夢。



根據《OddityCentral》報導，這名來自華盛頓的房仲是通過房產網站上傳了經過 AI 修飾的圖片，竟沒發現其中一張隱藏了一個肉色的怪物！儘管其立即將有問題的圖片刪除，但還是引起網友熱議。

點圖放大瀏覽（慎入）：

照片中看到，原本這只是一間房屋單位內的廁所情景，但仔細一看，鏡子位置竟然出現了一個人形的枯瘦怪物！

乍看之下，怪物似乎正在從鏡子內爬出來，試圖抓住洗手枱上的花盆。實際上，這個怪物明顯是由 AI 圖片生成時產生的「幻覺」而誕生。根據報導，出現「怪物」的廁所房產位於託滕堡。最糟糕的是，發布者完全沒有標記照片「已經過 AI 編輯」，可能造成更多想要找房的網友內心陰影。

這張照片事後也引起網友熱議：

「為何在按下發布鍵之前，你會沒有注意到上面的惡魔？」

「這是你睡前能看到最糟糕的東西，這玩意不知怎麼的，觸發了我內心最原始的恐懼」



也有 Reddit 用戶推測房仲可能是通過 AI 將空房子加上廁所設備和傢俬，卻無意中生成了詭異的物體。

無論如何，當今時代網上看到任何「神奇」的圖片，都還是留下點心眼比較好。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】