穿越時空？1937年畫作中「驚見iPhone」　歷史學家揭神秘物體真相

一幅完成於1937年的畫作，近日掀起熱議，畫中一名原住民男子，手持一個黑色長方形物體、低頭凝視，激似「正在滑手機」，引發大批網友喊「穿越」，但歷史學家認為，這個神秘物體可能是17世紀殖民時期常見的鏡子。



穿越？約90年前畫作赫見「手機」

美國《紐約郵報》報道，這幅作品名為《Pynchon先生與斯普林菲爾德的建立》（Mr. Pynchon and the Settling of Springfield），由意大利裔美國壁畫家羅馬諾（Umberto Romano）創作，描繪17世紀麻薩諸塞灣（Massachusetts Bay）殖民地時期的斯普林菲爾德。

90年前壁畫出現激似iPhone的物品，引發熱議。（postalmuseum.si.edu）

畫面中央，一名原住民男子手中拿著一個小型深色長方形物體，背面呈煤炭般的黑色，邊緣則疑似帶有金屬或反光裝飾。由於外觀與現代智能型手機頗為相似，網友忍不住驚呼：

「1937年的畫裡竟然發現iPhone？？？」

「這個看起來真的很像手機。」



報道指出，這幅壁畫去年3月就被網友注意，作品目前位於麻薩諸塞州政府辦公大樓內，該建築過去曾是斯普林菲爾德中央郵局。不過歷史學家認為，男子手中的「長方形物體」，應該是一面鏡子。報道指出，在17世紀的美洲殖民地，鏡子是歐洲人與原住民之間常見的貿易物品，因此畫中人物拿著鏡子觀看自己的倒影，符合當時的歷史背景。

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