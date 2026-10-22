男子駕中港牌私家車跨境接客　日接6單賺4,000元　網民質疑白牌車

跨境白牌車非法載客取酬問題一直存在，有男子於內地抖音平台高調分享駕駛中港牌私家車接客日常的影片，顯示他於深圳居住，日接6單來回深圳及香港，每單收取600或700元車資，日賺4,000元，若每日出車隨時月賺逾10萬元。



有香港網民將影片轉載至facebook群組，認為相關工作「幾好搵」，不少網民隨即留言直指跨境白牌車違法，「非法白牌車，等被檢控啊！」、「非法白牌，仲放上網炫耀，明剃香港警察及香港法律」，甚至質疑片主是否內地人，隨時是來港「打黑工」。



運輸署網頁提到，乘客可輕易辨別獲粵港或港澳政府批准的跨境出租車。在這些出租車上，前面擋風玻璃和車尾位置會分別張貼識別標誌，印有「Cross Boundary Hire Car」及「過境出租車」，及特別配予有關車輛編號以作識別。而涉事影片中的私家車車頭和車尾似乎未見到貼有識別標誌。



有男子於內地抖音平台高調分享駕駛中港牌私家車接客日常的影片，被網民質疑非法載客取酬。（抖音影片截圖）

該男子於抖音帳號發布多段「99年中港車司機每天香港來回內地，一天能掙多少錢？」的影片，分享駕駛中港牌私家車接客的日常。其中一段影片中，他早上7時許就出門，一個上午做了3單載客取酬服務，賺取2,000元。

中港牌男子涉駕跨境白牌車

1. 深圳南山區關口附近→香港薄扶林數碼港：車資700元

2. 香港太古城→深圳歡樂港灣：車資700元

3. 深圳前海華僑城JW萬豪酒店→香港愉景灣：車資600元



涉事私家車車頭似乎未見到貼有「已獲批准跨境出租車」識別標誌。（抖音影片截圖）

男子一個上午做了3單載客取酬服務，賺取2,000元。（抖音影片截圖）

男子一個上午做了3單載客取酬服務，賺取2,000元。（抖音影片截圖）

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男子日接6單客 全日共賺4,000元

到午飯時間，男子在東涌富東街市買了份蒸排骨飯在車上享用，吃飽喝足後，男子緊接再接單載客，下午3單共賺取2,000元。

4. 香港國際機場→深圳：車資600元

5. 深圳南山香格里拉酒店→香港堅尼地城：車資700元

6. 香港何文田→深圳福田世紀匯：車資700元



到午飯時間，男子在東涌富東街市買了份蒸排骨飯在車上享用。（抖音影片截圖）

吃飽喝足後，男子緊接再接單載客，下午3單共賺取2,000元。（抖音影片截圖）

吃飽喝足後，男子緊接再接單載客，下午3單共賺取2,000元。（抖音影片截圖）

吃飽喝足後，男子緊接再接單載客，下午3單共賺取2,000元。（抖音影片截圖）

抖音網民熱議跨境載客是否好賺

「1天幹了我們內地1個星期的流水」



「月入10萬不是夢！發達咯」



「1日$4,000，好過打工，不過1部車保養好貴？」



「別看收入$4000，成本很高的，而且不是每天都那麼固定」



「成本很貴的，就算1個月賺9萬，扣除成本頂多4-5萬左右，也就香港中等水平，就跟我們深圳2萬左右差不多」



「看的都不知道成本好高，沒客拉還虧本，掙得到的也是辛苦錢」



吃飽喝足後，男子緊接再接單載客，下午3單共賺取2,000元。（抖音影片截圖）

男子日接6單來回深圳及香港，每單收取600或700元車資，日賺4,000元，若每日出車隨時月賺逾10萬元。（抖音影片截圖）

影片被轉載至香港facebook群組 網民斥白牌車犯法

上述影片被香港網民轉載至facebook群組「馬路的事討論區」，發文者表示「人哋買架車做中港接客每日$4,000，一個月10幾萬，幾好搵」。不少網民就質疑片主已涉違法，批評「非法白牌，仲放上網炫耀，明剃香港警察及香港法律」、「周街非法白牌車影響的士生意，影響的士司機生計」。

男子日接6單來回深圳及香港，每單收取600或700元車資，日賺4,000元，若每日出車隨時月賺逾10萬元。（抖音影片截圖）

中港牌私家車禁出租或載客取酬

根據香港現行法例，取得常規配額的粵港跨境私家車（即「粵Z」車輛），司機必須為香港居民，並須同時持有粵港兩地的駕駛執照及回鄉證。跨境私家車如沒有有效的出租汽車許可證，不可作出租或取酬載客用途，否則即屬違法。

根據《道路交通條例》第374章第52（3）條，違者一經定罪，首次可被處罰款1萬港元及監禁6個月；再次定罪則可處最高罰款港幣2.5萬港元及監禁12個月。

此外，根據《條例》第90至93條的規定，凡有人就上述第52（3）條被定罪，有關人士可被暫時吊銷汽車牌照。初次違例，可被吊銷汽車牌照6個月；就同一汽車其後再犯罪，則可被吊銷汽車牌照12個月。涉案車輛須於牌照被吊銷期間移交運輸署保管。

根據香港現行法例，跨境私家車如沒有有效的出租汽車許可證，不可作出租或取酬載客用途，否則即屬違法。（運輸署網頁截圖）

本港曾有多宗內地男來港駕白牌車被判囚案件

過往本港有多宗內地男子來港駕駛白牌車載客取酬被判囚的案件，其中較受關注的為曾任解放軍的39歲內地男子曾鈺霖於2025年6至8月期間，來港駕駛特斯拉（Tesla）接單691次，賺取逾7萬港元收入。

曾鈺霖承認17項違反逗留條件、1項駕駛/使用汽車以作出租或取酬載客用途，以及1項沒有第三者保險而使用汽車，共19項控罪，最終於粉嶺裁判法院被判囚8個月，另須強制停牌18個月。

運輸署網頁提到，乘客可輕易辨別獲粵港或港澳政府批准的跨境出租車。在這些出租車上，前面擋風玻璃和車尾位置會分別張貼識別標誌。（運輸署網頁圖片）

運輸署：3招認清出租汽車許可證

運輸署網頁提到，乘客可輕易辨別獲粵港或港澳政府批准的跨境出租車。在這些出租車上，前面擋風玻璃和車尾位置會分別張貼識別標誌，印有「Cross Boundary Hire Car」及「過境出租車」，及特別配予有關車輛編號以作識別。

1. 行程開始前確認出租車擋風玻璃左手邊貼有出租汽車許可證。



2. 使用「出租汽車許可證網上查詢系統」輸入車牌號碼，確認出租車已獲發有效的出租汽車許可證。



3. 查看跨境出租車的擋風玻璃和車尾位置，確保已張貼印有「過境出租車」及特別配予有關車輛的編號的識別標誌。



已獲批准跨境出租車的識別標誌。（運輸署網頁圖片）

已獲批准跨境出租車的識別標誌。（運輸署網頁圖片）

（facebook群組「馬路的事討論區」 / 運輸署）