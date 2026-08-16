中港牌貨車駛上旺角行人路　女途人狂嗌報警　跟車男：咁又點啫？

行人路當馬路超離譜！近日網上流傳影片，有掛中港牌大型貨車駛上旺角亞皆老街行人路，有女途人看不過眼拍片，不斷重複向下了車的跟車男子喊「報警」，亦有男途人加入大罵「離晒譜」。影片結尾貨車駛出馬路，跟車男上車前破口大罵髒話，問「咁又點啫？」，引來男途人反斥「喺條街度惡X晒呀你哋？泊上街」。



網民怒罵貨車司機和跟車男，「啲貨車佬為咗落貨就手，真係可以不擇手段」、「一句搵食就大X晒」、「危駕啦，咁大部貨車，左扭右扭，隨時撞死行人」、「好多人亂嚟，地下好多喉管，本來冇預你有車行，可能埋好淺得450毫米，有車要900毫米，佢咁一上路面可能下面斷晒」。



近日網上流傳影片，有掛中港牌大型貨車駛上旺角亞皆老街行人路，有女途人看不過眼拍片，不斷重複向下了車的跟車男子喊「報警」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片表示，「香港依家就係咁離譜啦！」。

中港牌貨車駛上旺角行人路

影片見到，有掛中港牌大型貨車駛上旺角亞皆老街行人路，停在1間超市門口，1名穿灰色上衣跟車男子站在車頭幫司機觀察環境，以便倒車及駛出馬路。

1名穿灰色上衣跟車男子站在車頭幫司機觀察環境，以便倒車及駛出馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

拍片女子狂嗌報警 跟車男：咁又點啫？

影片首30秒，拍片女子不斷重複喊「報警」，身旁有男子批評「離晒譜㗎真係！」、「之後報（報警）得㗎啦，抄（抄牌）硬㗎啦佢哋」，女子續罵道「你打橫行呀你？」。

跟車男原一直未有理會罵聲，直至貨車駛出馬路，走近拍片女時，忍不住破口大罵髒話，問「咁又點啫？」，拍片女身旁男子反斥「喺條街度惡X晒呀你哋？泊上街」，跟車男未有繼續罵戰，開車門上車，影片就此完結。

1名穿灰色上衣跟車男子站在車頭幫司機觀察環境，以便倒車及駛出馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民憂壓爆地底喉管：行人路冇預大車行

有網民留言為貨車司機辯解稱，「有時要落貨，又俾客催，買嘢又大件，叫人哋搬幾條街咩？」，大批網民隨即反擊，「嘩，雙黃線不准停車，索性停上行人路，你估任你行！」、「呢個司機當香港警察無料到？再過幾個街口就係旺角警署」、「單程雙黃冇得泊，泊後街再拉板去送啦」。

有網民指出，「講真，咁樣擒上行人路，啲磚一定會俾你架大車壓到走晒樣！其次就係煤氣喉、水喉、屎水喉，甚至電線，行人路冇預大車行，一般埋得冇咁深！其次啲沙井口、坑渠蓋，俾你行過嘅話，有機會受唔到力而成件跌落去，之後有人唔覺意因你製造嘅窿而受傷或死亡，呢條數你實招X緊！」。

影片首30秒，拍片女子不斷重複喊「報警」，身旁有男子批評「離晒譜㗎真係！」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民籲向警方舉報：唔好放過呢啲人

有網民呼籲拍片女子向警方舉報，「唔好放過呢啲人，咁樣都可以剷上行人路，就知佢哋平時係點樣揸車，一定要釘死佢」，又說「我撐阿姐，咁離譜嘅事唔可以無人知」、「雖然佢係唔啱，但係你都唔使咁激動嘅，冷靜啲，手都震埋」。

女子罵跟車男：「你打橫行呀你？」（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車輛違例停泊行人路 可被罰款2,000元

根據香港法例第374C章《道路交通(泊車)規例》第4條「禁止泊車」，任何人不得將車輛停泊在行人路、行人道、中央分道帶、路旁、路肩或交通安全島上，違例者可被處以罰款2,000元。

跟車男原一直未有理會罵聲，直至貨車駛出馬路，走近拍片女時，忍不住破口大罵髒話，問「咁又點啫？」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

汽車駛上行人路觸犯了什麼法例？

本港過往曾有司機駕駛私家車駛上行人路後，被控「不小心駕駛」或「危險駕駛」。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第38條「不小心駕駛」，任何人在道路上駕駛車輛時，如無適當的謹慎及專注，或未有合理顧及其他使用該道路的人，即屬「不小心駕駛」，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁6個月。

而根據第374章《道路交通條例》第37條「危險駕駛」，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

拍片女身旁男子反斥「喺條街度惡X晒呀你哋？泊上街」，跟車男未有繼續罵戰，開車門上車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雙黃線為24小時禁區 違例者將被罰款或扣分

在香港，雙黃線為全日24小時禁區，嚴禁上落客或停車，違例者除了面臨罰款，亦可能會被扣分。駕駛者若然不按交通指示行車，即停在雙黃線，可被定額罰款450元；而在「限制區內上落客」罰款亦在2026年1月1日起，由原先的560元增加至840元，駕駛者切勿因一時方便而觸犯法例。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：Tesla彌敦道巴士站停車阻埋站 母攜幼子上車 網民斥：慢條斯理

為方便自己，阻礙巴士及乘客，非常自私！有港男生於網上發文批評，有Tesla（特斯拉）司機於油麻地彌敦道霸佔巴士站上落客數分鐘，所有巴士都無法「埋站」，有老人家需要走出馬路上車。影片見到媽媽慢條斯理安頓幼子坐後座，四處張望了數秒才上副駕駛座。



網民紛紛怒斥，「最乞人憎係個女人仲要慢條斯理、望望望先上車，勁無恥！」、「黃線停車仲施施然上車，全條街當自己咁」、「彌敦道呢啲時間，邊度會畀你咁停呀，正常人都唔會咁做，阻X住晒，無車牌都知」、「真的十分自私，罔顧法律，罔顧安全」。



有港男生於網上發文批評，有Tesla（特斯拉）司機於油麻地彌敦道霸佔巴士站上落客數分鐘。（Threads@hk_smart_fire）

該港男生於Threads發文發片批評，「自私到一個點，泊架車喺巴士站隔籬上落客，仲要慢慢搞，條片開始之前已經泊喺度幾分鐘，所有巴士都埋唔到站」、「佢阻住交通仲要慢條斯理，最後有架巴士埋唔到站，要啲老人家行出馬路上車」。

Tesla彌敦道巴士站停泊 母攜幼子上車

影片見到，事發於油麻地彌敦道，1輛黑色Tesla停泊在巴士站，戴着藍色鴨舌帽的媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座，媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。

影片見到，事發於油麻地彌敦道，1輛黑色Tesla停泊在巴士站，戴着藍色鴨舌帽的媽媽牽着幼子走近。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽牽着幼子走近，安頓坐後座。（Threads@hk_smart_fire）

網民怒斥慢條斯理：個女人左右望想點？

網民怒斥，「個女人明明左面上車仲要左右望想點？」、「睇佢慢條斯理，慣犯嚟㗎啦，完全唔覺得阻住人，最緊要自己方便」、「其實佢又唔係司機唔使兜出去司機位，佢搞掂個細路仲企喺度望乜呢？唔快快趣趣上車」、「彌敦道都夠膽咁做，真係唔知相機同網絡世界嘅威力」。

有網民籲樓主舉報，「舉報佢啦，要成村人等佢1個，阻礙巴士站上落客」、「係時候幫庫房出分力」、「用香港警察個app入面駕駛者不當行為舉報佢，有片就得喇」。

媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。（Threads@hk_smart_fire）

媽媽四處張望了數秒才上副駕駛座，當時有兩部巴士駛離時須避開Tesla。（Threads@hk_smart_fire）

倘違泊警方可以發出400元「牛肉乾」

綜合現場環境和Google於2023年12月拍攝的街景地圖，現場漆有單黃線，加上附近有路牌寫明禁止上午7時至下午7時停車，雖然未知事發時間，但相信屬於路牌列明禁泊時段內。換言之，Tesla司機當時在上址違例泊車。而俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款已於2026年1月1日起，由320元調高至400元。

綜合現場環境和Google於2023年12月拍攝的街景地圖，現場漆有單黃線，加上附近有路牌寫明禁止上午7時至下午7時停車，雖然未知事發時間，但相信屬於路牌列明禁泊時段內。（Google地圖截圖）

違泊巴士站或會被罰款600元

根據香港法例第240章《定額罰款(刑事訴訟)條例》第45條，未經授權而在巴士站、公共小巴站、的士站、車隊的士停車處或公共小巴停車處停車，定額罰款600元。

（Threads@hk_smart_fire）