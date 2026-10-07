有片｜銅鑼灣再有中港牌私家車闖行人專用區　欲搬鐵欄被制止敗走

撰文：謝茜嘉
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銅鑼灣又有中港牌私家車司機闖入行人專用區！繼9月中有Threads網民發文公審有司機闖入記利佐治街行人專用區，並搬走擋着路口的鐵欄駛離後，日前同1條街再上演同類事件，不過這次有途人制止司機搬走鐵欄，最終司機要倒車離開。惟司機未有將鐵欄搬回原位，引來目擊事件並於Threads發文的港女生不滿大罵：「推X咗嚿嘢就咁走X咗去？」

有片｜銅鑼灣行人專用區駕駛　中港牌司機搬走鐵欄　網民斥：離譜
銅鑼灣又有中港牌私家車司機闖入行人專用區！（Threads@rain_rain_p）

該港女生10月4日於Threads發文發片表示：「第一次喺行人專用區見到有車，想自己搬閘出去俾人阻止咗，唔知最後點出去呢？」

再有中港牌私家車闖銅鑼灣行人專用區

影片見到攝於銅鑼灣記利佐治街，有輛掛有中港牌的私家車於人來人往的道路倒車，往告士打道方向、擋着路口的鐵欄被打直放在路中心，影片未見司機下車將鐵欄搬回原位。

樓主於影片中不滿大罵司機：「倒返入去呀？咁呢個（鐵欄）呢？推X咗嚿嘢就咁走X咗去？」

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銅鑼灣記利佐治街有輛掛有中港牌的私家車，於人來人往的道路倒車。（Threads@rain_rain_p）

網民斥：之前嗰段都係搬走個欄入嚟啦！

「又嚟？無耐前有中港車搬過1次」

「剩係識用導航嘅軚盤控制員」

「真係好xls，明明係日頭喺行人專用區，日X日都見到有人搬開（鐵欄）之後走」

「大地任我行系列！乜有行人專用區咩？入到去到呢個位，之前嗰段都係搬走個欄入嚟啦！」

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往告士打道方向、擋着路口的鐵欄被打直放在路中心，影片未見司機下車將鐵欄搬回原位。（Threads@rain_rain_p）

記利佐治街什麼時間屬行人專用區？

根據運輸署網頁資料，介乎景隆街和百德新街的一段駱克道、東角道和記利佐治街屬「部份時間行人專用街道」，生效時間為「逢星期一至五，由下午4時至午夜12時」、「逢星期六及公眾假期，由中午12時至午夜12時」。

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樓主於影片中不滿大罵司機：「倒返入去呀？咁呢個（鐵欄）呢？推X咗嚿嘢就咁走X咗去？」（Threads@rain_rain_p）

司機於行人專用區駕駛涉什麼罪？

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，若道路上的車輛司機沒有遵從交通標誌及道路標記，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再次被定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁6個月。

2025年曾有64歲私家車司機駛入記利佐治街行人專用區被捕，於警誡下稱「誤信導航」，最終司機危險駕駛罪成，被判處罰款1萬元、停牌6個月及須自費修讀駕駛改進課程。

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9月中有另一司機闖入記利佐治街行人專用區

9月中網上流傳影片，有中港牌私家車司機於銅鑼灣行人專用區駕駛，更擅自搬走擋着路口的鐵欄。（Threads@tkleejimmy）
司機擅自搬走行人專用區擋着路口的鐵欄。（Threads@tkleejimmy）
司機擅自搬走行人專用區擋着路口的鐵欄。（Threads@tkleejimmy）
有片｜銅鑼灣行人專用區駕駛　中港牌司機搬走鐵欄　網民斥：離譜
司機擅自搬走行人專用區擋着路口的鐵欄，往告士打道方向離開。（Threads@tkleejimmy）
司機雖事後「有手尾」地將鐵欄搬回原位，但已引來網民質疑違法。（Threads@tkleejimmy）
有網民表示：「離晒大譜！警方一定要執法！」（Threads@tkleejimmy）

隨便搬動交通標誌有什麼刑罰？

根據香港法例第374章《道路交通條例》，任何人無署長、警務處處長或路政署署長的同意而移動、損壞或以任何方法干擾任何交通標誌或訂明的交通標誌；或掩蔽、毀損、更改或塗掉任何道路標記或訂明的道路標記，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000港元）及監禁3個月。

Threads@rain_rain_p

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