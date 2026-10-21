深圳體檢¥2000包CT連MRI？女生大讚平靚正　網民擔心暗藏保險危機

北上消費不再局限於飲食購物，就連身體檢查亦成為部分港人的選擇。近日有女網民匿名在Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」，分享第2次深圳1間醫療機構接受驗身的親身經歷，聲稱只花約2,000元人民幣（約2,300港元），便完成電腦斷層掃描（CT）、磁力共振掃描（MRI），以及超聲波檢查，更有懂說廣東話的醫生講解報告。



相比起在香港，「公立醫院排幾年都做唔到，私家醫院無1至2萬蚊都做唔到，真係唔Check唔知身體好」，甚至設有WhatsApp群組和客戶服務中心方便查詢，「之前去其他醫院乜都要自己搞」，相反前往該間醫療機構，「全程有人帶住」，毋須自行處理各項程序，「好方便」。



樓主聲稱只花約2,000元人民幣（約2,300港元），便完成電腦斷層掃描（CT）、磁力共振掃描（MRI），以及超聲波檢查。（Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」圖片）

雖然許多網民明知是廣告，紛紛留言說會私訊樓主。樓主隨後在帖文提供WhatsApp群組連結和優惠碼，笑言「你哋太踴躍啦，唯有放喺帖文下」、「我覆到手軟，你哋自己加入啦」，更聲稱使用優惠碼可以節省400元。

但有大量網民提醒北上體檢的風險：

「正正經經買份醫保同意外保仲好啦」



「平還平，但出咗咩事，香港份保險未必受理」



「用埋個優惠碼就幫你賺埋錢，又真係幾抵，一舉兩得」



樓主稱前往該間醫療機構，「全程有人帶住」，毋須自行處理各項程序，「好方便」。（Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」圖片）

北上體檢固然可能節省費用，但消費者亦須了解跨境醫療的保險限制。根據香港消費者委員會2025年公布的旅遊保險調查，市面旅遊保險的醫療費用保障，主要針對受保人在旅途中意外受傷或患病所產生的診症、住院及治療開支，並非所有在境外接受的醫療服務均可獲賠償。

假如港人專程到深圳進行預先安排的身體檢查，相關體檢費用一般不屬於普通旅遊保險的主要保障目的。若檢查過程出現過敏反應、其他併發症或醫療事故，相關急症治療、住院或轉院費用是否受保，亦須視乎保單的除外責任及事故具體情況，不能假設只要購買旅遊保險便一定獲賠償。

至於香港的個人醫療保險，即使涵蓋CT或MRI等診斷影像檢測，亦可能設有醫療必要性、地區、指定醫療機構及其他索償要求。市民應在預約前向保險公司取得書面確認，了解境外體檢及其潛在併發症是否受到保障。

現場設有女賓區。（Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」圖片）

除了保險問題，低價體檢背後的銷售手法亦值得注意。消委會過往曾接獲投訴，有醫療中心以免費或低價檢查吸引顧客，其後涉嫌誇大病情，游說購買額外療程。其中一宗個案，消費者在醫療中心遭職員持續游說購買服務，其後10個月更不斷被推銷其他療程，累計花費超過15萬元。

消委會在2025年亦指出，曾有消費者於不同體檢中心接受相同檢查，卻取得不同結果，亦有投訴涉及職員涉嫌誇大健康問題，要求顧客加購檢查項目。消委會提醒，體檢不應以項目數量或優惠幅度作為唯一選擇準則，應先由醫生評估個人健康風險及實際需要，以免接受不必要的檢查。

現場設有男賓區。（Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」圖片）

另外，許多體檢套餐以包含CT、MRI等大型醫療儀器檢查作賣點，但檢查項目越多，不一定代表越有利健康。CT透過X光進行影像檢查，涉及電離輻射；MRI則不使用電離輻射，但如受檢者體內有某些金屬植入物或醫療裝置，便須事先進行安全評估。部份CT或MRI檢查亦可能使用造影劑，需考慮過敏反應及其他相關風險。

對於沒有症狀的人士，是否需要進行相關影像檢查，應按年齡、病歷、家族病史及臨床需要決定，而非單純因為套餐包含相關項目便全部接受。

許多網民質疑一旦出事，香港保險未必受保。（《童話故事下集》劇照）

消委會提醒消費者，選擇體檢計劃時，應比較實際檢查內容、醫護人員資格、醫生講解報告的安排，以及是否涉及額外收費。港人北上接受醫療服務，亦應事先了解醫療機構的執業資格、檢查風險、緊急處理安排及索償條件，並妥善保存收據、檢查報告及相關醫療紀錄。

深圳體檢套餐或許在價格上具有吸引力，但一旦檢查出現問題，需要跨境覆診、入院治療，甚至處理醫療糾紛，消費者應先了解檢查是否真正有需要，以及出事時究竟由誰承擔責任。

（Facebook群組「深圳吃喝玩樂資訊關注組」）