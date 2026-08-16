深圳皇庭廣場港人買肉乾稱被劏！店員擅加碼亂秤　轟：已經唔去得

港人北上消費成常態，但亦不時有不愉快經歷。有本港男子在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂情報站」發文抱怨，稱在深圳皇庭廣場購買牛肉乾時，懷疑店員強行加碼和刻意「亂秤」，「唔問你專登落重啲，想焗你買多啲」，質疑當地部分商戶覷準港人「劏客」，炮轟「呢度已經唔去得」。



樓主稱在深圳皇庭廣場購買牛肉乾，懷疑店員強行加碼和刻意「亂秤」，「唔問你專登落重啲，想焗你買多啲」。（AI生成圖片）

網民分享同類經歷 拒付款即離開

帖文引來許多網民討論，許多人認同樓主言論，更聲稱有同類經歷，購買肉乾前已問清楚價錢，但秤重後價格卻突然變貴，「上次買牛肉乾，問清楚60蚊大約幾多塊，傾好就買，點知1磅份量係無問題，但收我130幾，貴咗成倍之後就唔要轉身走人，擺明點我」。有人支持態度必須擺出強硬態度，「遇到的話直接唔俾錢走人就可以」、「錢在你手，唔想買掉頭走」。

有網民指出，皇庭廣場部分商戶的確出現不良營商手法，但認為與商場無關，「嗰幾間賣小食係出名，專劏遊客，不是皇庭廣場的問題」。

有網民直言不想再去皇庭廣場另有其他原因，「冇冷氣」、「太熱，冇去好耐」、「皇庭廣場又逼又多人，冷氣嚴重唔夠，又唔好行」。（AI生成圖片）

商場另有其他問題

另外，有網民直言不想再去皇庭廣場另有原因，「冇冷氣」、「太熱，冇去好耐」、「皇庭廣場又逼又多人，冷氣嚴重唔夠，又唔好行，其實羅湖或者福田附近都好多商場行，唔一定要去呢個商場」、「個男洗手間好臭」。

強行加碼和亂秤屬刑事罪行 可被罰款

內地商戶「亂秤」屬於欺詐行為，根據當地《消費者權益保護法》第55條，消費者可要求退還款項，同時要求3倍賠償，下限500人民幣（約550港元）。另外，若有內地商家強行加碼，誘騙消費者多買貨物，屬於強制交易，違反《消費者權益保護法實施條例》，由市場監管部門責令改正，沒收違法所得，一旦發現違法牟利，可被判處1倍以上5倍以下罰款，如果未能牟利，則可被處以最高30萬人民幣（約35萬港元）罰款，若情節嚴重，當局下令停業整頓，吊銷營業執照。

有網民指出，皇庭廣場部分商戶的確干犯不良營商手法，卻和廣場無關，「嗰幾間賣小食係出名專劏遊客，不是皇庭廣場的問題」。（示意圖/資料圖片/吳美松攝）

在內地遇到不良營商手法 可做4件事

若任何人在內地遇到不良營商手法，可以做4件事：

1. 保留證據‌：立即影相或拍片記錄秤重過程、顯示數值、支付憑證及商品原狀；若被阻止拍攝，盡量錄音或尋求旁人見證。



2. 即場檢查‌：立刻使用市場設置的「公平秤‌」再秤，或將已知重量的物品上秤對比，將差異畫面一併留存。



‌3. 拒絕私了：切勿主動交出收據或同意僅退差價了事；若商家威脅、搶奪手機，避免肢體衝突，安全撤離後直接報警。



‌4. 投訴檢舉‌：撥打12315‌專線或透過微信或支付寶搜尋「全國12315平台‌」程式提交投訴，情況緊急可以同步致電110報警。 ‌‌



（Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂情報站」）

其他報道：深圳按摩脫雞眼被劏 職員稱共60粒索價$4,800 港夫婦自嘲成水魚

復活節連同清明節長假期，不少港人都會北上消費，不過要慎選產品與服務。1對港人夫婦近日到深圳做腳底按摩，其間被推銷脫雞眼服務，「埋單」時職員聲稱二人每隻腳底各有15粒雞眼，即共60粒，索價4,800元人民幣（約5,500港元）。夫婦當時不懂拒絕，照樣付錢。事後覺得受騙被當「水魚」深有不甘，遂於網上發文分享事件，提醒網民慎防騙徒。



網民直言職員話術漏洞百出，「兩對腳共60粒？每對腳6粒都痛到上唔到深圳！好明顯劏死牛！咁狼死！」、「咁X恐怖一隻腳15粒？蓮蓬腳啊？」，又說「你哋係應該去申請健力士紀錄，而唔係脫咗佢」。有人指出當時應直接報警，「下次遇到呢啲嘢，第一時間報警，之後去派出所調解解決」。



人夫表示，職員指他們二人「每腳底各15粒，共60粒」，即脫雞眼共花了4,800元人民幣。（AI生成圖片）

人夫事後質疑被騙，職員割腳皮當割雞眼，「邊有咁多雞眼，騙子搵藉口呃錢」，自嘲「（店家）成功劏咗兩條水魚」。（《愛． 回家之開心速遞》劇照）

全文：深圳按摩脫雞眼被劏 職員稱共60粒索價$4,800 港夫婦自嘲成水魚