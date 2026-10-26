省油錢攜40L汽油跨境　新婚夫婦曼谷違泊引拆彈組搜車　終被罰款

馬來西亞1對新婚夫婦駕車到泰國度蜜月，為省錢在車尾放了7桶合共約40公升汽油，結果在曼谷觸發保安警報。事發時，曼谷正舉行國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行年會，安保嚴密，這對夫婦在曼谷市中心行人路上違規停車，驚動拆彈小組到場戒備檢查，發現尾箱的汽油。最後證實只是一場誤會，惟夫婦2人因違例泊車被罰款2,000泰銖（約460港元）。



馬來西亞1對新婚夫婦駕車到泰國度蜜月，為省錢在車尾放了7桶合共約40公升汽油，結果在曼谷觸發保安警報。（Thai PBS）

曼谷行人路停泊異樣車輛 拆彈小組到場檢查

據泰國新聞網站《The Thai Examiner》報道，事發於10月13日，曼谷市政府巡查人員在素坤逸17巷（Sukhumvit Soi 17）附近，發現1輛馬來西亞車牌的私家車違規停泊於行人路。由於當時曼谷正在舉辦IMF及世界銀行年會，當地安保戒備提高，巡查人員懷疑車內藏有可疑危險品並即時通報。

當時曼谷正在舉辦IMF及世界銀行年會，當地安保戒備提高。（Reuters）

拆彈小組接報後迅速趕抵現場封鎖搜查，隨後在涉事車輛的車尾箱內發現7個油桶，裝有合共約40公升汽油。警方隨即展開深入調查，確認車上無爆炸品或違禁品，並排除車主與極端或暴力組織有關，證實為一場誤會。

夫婦：擔心無油加兼嫌泰國油貴 自備40公升油遊泰

涉事夫婦於10月11日入境泰國度蜜月，原定10月17日離境，期間入住素坤逸區的酒店。負責駕駛的丈夫向警方交代，由於不熟悉泰國的道路且預計路途遙遠，擔心途中找不到油站，故預先購買汽油備用。曼谷都會警察局局長布恩瑟姆（Siam Boonsom）透露，馬來西亞汽油價格較泰國便宜，夫婦2人為節省旅費，才選擇從馬來西亞自行運載汽油入境。

丈夫解釋，由於不熟悉泰國的道路且預計路途遙遠，擔心途中找不到油站，故預先購買汽油備用。（AI生成圖片）

的士司機指點泊車 最終罰款2,000泰銖

涉事夫婦表示，事發時他們正準備前往附近商場，因聽信當地1名計程車（的士）司機指點才將車輛停泊該處，並不知道曼谷當時正舉辦大型國際會議。警方最後沒有對夫婦提出任何安全或恐怖主義相關的控罪，他們攜帶油量亦未超出泰國法定個人限量，不過因2人將車輛停泊於禁泊區域，需罰款2000泰銖。倫披尼警署已登記涉事夫婦的資料。