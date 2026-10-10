從印報紙到種木耳　日印刷廠跨界自救　產品攻入東京高級超市酒店

印刷廠除了出產報紙，還可以出產木耳？日本埼玉縣川口市1間為《每日新聞》等報章提供印刷服務的工廠，利用廠內閒置空間種植木耳，把多年管理紙張、油墨的溫度與濕度控制經驗，轉用於農產品生產。工廠目前每日收成約30公斤木耳，產品已打入酒店及中菜館市場，亦供應部分學校膳食。



這項跨界生意由《每日新聞》的川口工廠開展。（ANN新聞截圖）

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報紙印量減 印刷廠自救轉種木耳

這項跨界生意由《每日新聞》的川口工廠開展，因為新聞報章印量減少，印刷設備變得更精巧，廠內騰出多餘的空間。印刷副部長多久幸男提出，不如利用工廠原有的環境管理優勢，嘗試種植木耳。

這項跨界生意由《每日新聞》的川口工廠開展。（ANN新聞截圖）

這項跨界生意由《每日新聞》的川口工廠開展。（ANN新聞截圖）

紙張受潮會變形，油墨乾濕不穩會掉色，所以多年來需要24小時監控溫度與濕度，因此印刷廠原有24小時運作及管理安排。這多年來累積的精準環境管理經驗，同樣適用於對溫濕度極為敏感的木耳種植。印刷廠內騰出的空位，配合自動灑水設備，無需另購新廠房，節省了投資成本。

多年來累積的精準環境管理經驗，同樣適用於對溫濕度極為敏感的木耳種植。（ANN新聞截圖）

多年來累積的精準環境管理經驗，同樣適用於對溫濕度極為敏感的木耳種植。（ANN新聞截圖）

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品牌「彩のきくらげ」打入東京酒店 高級中菜館與超市搶購

這並非剛起步的試驗。朝日電視台在2025年11月已報道，工廠早在2024年春季（4月）即已於廠內展開測試栽培。栽培設施最多容納5,600個菌床，當時每日收成約20至30公斤。日本市面上約9成木耳來自中國，而這間印刷廠種植的木耳主打日本本地產，新鮮且營養價值高，公司把產品命名為「彩のきくらげ」。東日印刷今年5月發布的公告表示，品牌除鮮木耳外，亦推出乾木耳及加工產品。

東京部分酒店將這些木耳加入餐點酥皮及醬汁料理中（ANN新聞截圖）

東京部分酒店將這些木耳加入餐點酥皮及醬汁料理中。（ANN新聞截圖）

這些木耳已在首都圈部分紀之國屋超市出售，東京部分酒店將其加入餐點酥皮及醬汁料理中。這些木耳同時亦供應給高級中菜館及學校膳食。廠方未來計劃加種白木耳、增建工廠，目標做到全國配送。

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